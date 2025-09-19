El rector anuncia que en 2026 se iniciarán las obras de la Clínica y la Facultad de Veterinaria y el nuevo campus tecnológico Lo ha hehco público en la solemne apertura del curso académico en la Universidad

Ángel Benito Salamanca Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:57

El rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado, ha abierto el curso académico con el foco centrado en la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca en el que ha invitado a toda la comunidad universitaria a que no se limite a celebrar ese legado, sino a «renovarlo» frente a los desafíos de nuestro tiempo entre los que ha citado la desigualdad, la emergencia climática, la IA y los derechos humanos en riesgo.

Ante este aniversario, ha deseado que sea un año de «pensamiento crítico, compromiso ético y valentía académica». «Sigamos demostrando que la Universidad es capaz de iluminar el presente, dialogar con el mundo y proyectar el futuro», ha incidido.

En cuanto a las infraestructuras, ha destacado que este será el curso en el que se culmine la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales y el «ecosistema de innovación» con la incubadora de empresas biotecnológicas del Ayuntamiento, el futuro Centro de Transferencia de la Diputación y la nueva sede del IRNASA del CSIC. También ha destacado que en 2026 se pondrá en marcha las obras de la clínica veterinaria, así del edificio M4 del Parque Científico, paralizado desde el año 2008. Ha incidido en el deseo de que se den los primeros pasos para el Campus Tecnológico, así como la musealización del patio de las Escuelas Mayores y Menores, la rehabilitación del lienzo de la Muralla, perteneciente a la Universidad o la rehabilitación de la Biblioteca de Santa María de los Ángeles.

Corchado se ha dirigido de nuevo a Mañueco para solicitarle ayuda para la apertura de espacios de la Universidad, hasta ahora cerrados al público.

Corchado ha confesado optimismo y determinación ante este inicio del curso, en el que la Universidad tiene que afrontar los desafíos de la LOSU y la adaptación de los Estatutos.

El rector ha sacado pecho de los cerca de 30.000 alumnos matriculados en la Universidad este curso en el conjunto de todas las titulaciones y el aumento entre los alumnos de nuevo ingreso.

El máximo responsable del Estudio se ha dirigido al presidente de la Junta para recordarle el crecimiento del 37 % de estudiantes de primer curso en cinco años.

También ha recordado la importancia del diseño de futuras titulaciones relacionadas con la inteligencia artificial, el medioambiente, la ciberseguridad, la sostenibilidad, robótica y la salud global.