Dos trabajadores en una obra. ARCHIVO

Récord de trabajadores extranjeros en Salamanca, que se han duplicado en solo nueve años

Con una media de 25 nuevos ocupados de otros países a la semana, ya son 9.734 en Salamanca

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Martes, 16 de septiembre 2025, 06:00

En solo nueve años Salamanca ha duplicado la cifra de trabajadoresextranjeros. La provincia ha marcado un nuevo récord de afiliados extranjeros al alcanzarse los 9.734 en agosto de este año frente a los 4.432 del mismo mes en 2016, según los últimos datos publicados por la Seguridad Social. Aunque la cifra de ocupados de otras nacionalidades no ha dejado de crecer en la última década, en los últimos meses y con los problemas para encontrar profesionales que existen en muchos sectores, el ritmo se ha acelerado. En los últimos doce meses, la media de trabajadores de otros países dados de alta se ha elevado un 16,1 %, concretamente en 1.350 personas. Es la sexta provincia de España en la que más aumento se ha registrado, solo superado en Zamora, Asturias, Palencia, León y Orense.

Para los extranjeros, como para los nacionales, la hostelería es un sector clave. Más de una quinta parte de los nuevos trabajadores de otras nacionalidades contratados en el último año (20,9 %) encontraron empleo en bares y restaurantes de la provincia. Casi otro 15 % desarrollan su trabajo en la construcción. Otro de los ámbitos en los que más altas de afiliados extranjeros se registran es en las actividades sanitarias y de servicios sociales; en actividades administrativas y servicios auxiliares; transportes y almacenamiento, y en la industria manufacturera. Solo hay tres sectores en los que ha descendido la presencia de extranjeros, aunque no en más de dos personas. Es precisamente en los que apenas hay trabajadores de otros países y son las industrias extractivas; el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, y actividades inmobiliarias.

Por otra parte, el número de autónomos extranjeros de la provincia se encuentra también en cifras récords, al alcanzar los 1.224 el pasado agosto, un 9,7 % más que el año anterior. No obstante, la proporción de trabajadores por cuenta propia respecto al total de afiliados de otros países dados de alta en Salamanca no deja de descender. Si en abril de 2021 representaban un 22 %, ahora no apenas supera el 14 %.

Por otra parte, el Imserso publicó este lunes también la estadística de cuidadores no profesionales de personas dependientes que cotizan a la Seguridad Social en Salamanca. Han aumentado un 1,9 % en el último año, al pasar de 828 en agosto de 2024 a 844 en el mismo mes de este año. La provincia de León se mantiene a la cabeza de la comunidad autónoma con 1.359 personas integradas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Le siguen Valladolid (1.085) y después ya Salamanca (844).

