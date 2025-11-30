Así recicla las siete toneladas de tecnología obsoleta el Hospital En lo que va de año, ha sacado de sus estancias 6.850 kilos de equipos que ya no servían. El Complejo, alineado con el lema de la Semana Europea de la Reducción de Residuos

Javier Hernández Salamanca Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:08 Comenta Compartir

En lo que va de 2025, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca ha retirado de sus estancias 6.850 kilos de dispositivos eléctricos y electrónicos que ya no servían. La cantidad de tecnología reciclable que maneja el hospital es abrumadora: ecógrafos, termómetros, ordenadores, teléfonos móviles, monitores, impresoras… Todo ello sin contar las grandes máquinas, que cada una de ellas ya pesa toneladas.

Para hacerse una idea, es el peso equivalente a unos setenta frigoríficos domésticos. Lo que ha hecho el hospital durante estos meses de 2025 es como vaciar, de golpe, la sección de electrodomésticos de una gran superficie.

Ese volumen de residuos —6.224 kilos de material eléctrico y 625 kilos de material electrónico— no se arroja a un vertedero ni termina olvidado en un almacén. Cada aparato se da de baja en el inventario y entra en un circuito perfectamente regulado: una empresa autorizada los recoge y almacena y, después, otra empresa acreditada por el Ministerio para la Transición Ecológica los desmonta y separa sus componentes para su reciclaje. Solo entonces aparece en escena la documentación oficial que confirma qué ha salido del hospital: aparatos informáticos, equipos de telecomunicaciones, dispositivos RAEE… y sus kilos correspondientes. El objetivo es que nada quede sin trazar y que todo el material acabe donde debe.

La Semana Europea de la Reducción de Residuos, que dedica este año su atención a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, refuerza el foco sobre este tipo de materiales. Su impacto ambiental es enorme. Muchos contienen sustancias problemáticas como mercurio, cadmio o bromo, capaces de causar daños graves si no se gestionan correctamente. Pero también esconden partes valiosas que se pueden reutilizar.

Según la organización ECOLEC, un solo frigorífico mal reciclado genera tantos gases de efecto invernadero como un coche recorriendo 15.000 kilómetros. Aplicado al volumen gestionado por el hospital, la reducción potencial de emisiones supera el millón de kilómetros. A escala global, una gestión correcta de los desechos electrónicos podría recortar 93 millones de toneladas de CO₂ al año, el equivalente a retirar 20 millones de coches de la circulación.

Los detalles

Residuos no peligrosos en un 85%

Según la World Health Organization (OMS), del total de residuos generados por actividades sanitarias, aproximadamente un 85% son residuos generales no peligrosos, comparables a los residuos urbanos. El restante 15% se considera peligroso: infeccioso, químico, radioactivo, inflamable, etc.

Riesgos de una mala gestión de los elementos

Esa fracción peligrosa —si no se gestiona correctamente— puede generar riesgos sanitarios y ambientales. Se trata, por ejemplo, de infecciones, contaminación o emisiones tóxicas si se incinera de forma inadecuada.

Tendencia al alza: 62 millones de toneladas

El crecimiento de los residuos tecnológicos en general (y, por tanto, también de los equipos hospitalarios) ha sido muy acelerado: un informe reciente señala que los residuos electrónicos en 2022 ascendieron a unas 62 millones de toneladas a nivel mundial.