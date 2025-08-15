Reabierto el tráfico en el Camino de las Aguas tras acabar la renovación de tuberías

La Gaceta Salamanca Viernes, 15 de agosto 2025, 07:39 | Actualizado 07:58h. Comenta Compartir

Tras la finalización de los trabajos de renovación de las redes de abastecimiento de agua, el Ayuntamiento de Salamanca ha reabierto al tráfico el tramo del Camino de las Aguas comprendido entre las calles Jorge Ibor y Villaviciosa. Cumple así, explican fuentes municipales, con la planificación establecida para no interferir en la mayor circulación de vehículos durante las próximas Ferias y Fiestas de la ciudad. Los trabajos comenzaron hace menos de un mes y se incluyen dentro del plan de mejora de tuberías del Consistorio que busca principalmente sustituir las antiguas canalizaciones de fibrocemento por otras de fundición ductil y reducir así el número de reventones. Una vez concluidos los trabajos, la línea 8 del autobús urbano también recupera su itinerario habitual y todas las paradas que estaban modificadas desde hace unas semanas.

Hay que recordar que el Consistorio salmantino renovará durante este año un total de 11.544 metros de tuberías en 69 calles de una decena de barrios de la ciudad (Blanco, Centro, Chamberí, Chinchibarra, El Rollo, Garrido, La Vega, Pizarrales, Prosperidad y Vidal), con una inversión total de casi 3,7 millones de euros, con el objetivo de prevenir la rotura de tuberías y mejorar la calidad del servicio que presta a los ciudadanos.

