Ratificada la concesión de las Medallas de Oro de Salamanca 2025 La ciudad reconoce la trayectoria científica de María Victoria Mateos y los 53 años de compromiso social de la Asociación de Amas de Casa

La Gaceta Salamanca Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:28

El pleno del Ayuntamiento ha ratificado la concesión de las Medallas de Oro de Salamanca 2025 a la hematóloga María Victoria Mateos y a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. El acto de entrega se celebrará el próximo 18 de diciembre en el Teatro Liceo.

La distinción a María Victoria Mateos, jefa de la Unidad de Ensayos Clínicos del Hospital de Salamanca y profesora asociada de la Universidad de Salamanca (USAL), reconoce su destacada trayectoria en el tratamiento del mieloma múltiple, que la ha situado como un referente mundial en su especialidad. Mateos ha aparecido durante tres años consecutivos en la lista Forbes de los cien mejores médicos de España, recibió en 2023 el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación y fue pregonera de las Ferias y Fiestas de Salamanca ese mismo año. Además, su compromiso con la ciudad y con el Hospital Universitario ha sido constante a lo largo de su carrera.

Por su parte, la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios recibe la Medalla de Oro por sus 53 años de labor en defensa de los derechos de los consumidores. La entidad ha desarrollado charlas, talleres, seminarios, estudios de calidad y exposiciones, promoviendo la educación en materia de consumo y siendo pionera en el movimiento asociativo y en la lucha por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Con estos galardones, el Ayuntamiento reconoce tanto la excelencia científica como el compromiso social y el trabajo por el bienestar de la comunidad salmantina.