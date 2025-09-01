El Rastro se trasladará a la zona del cementerio durante los domingos de septiembre
Debido a la presencia de atracciones en el recinto ferial de La Aldehuela hasta final de mes
La Gaceta
Salamanca
Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:05
El mercadillo dominical que habitualmente tiene lugar en la Aldehuela de los Guzmanes, el denominado Rastro, se trasladará durante los domingos de septiembre a la zona del cementerio, en el barrio Pizarrales, debido a la presencia de atracciones en el recinto ferial hasta final de mes.
La avenida de Carmen Martín Gaite, en las inmediaciones del cementerio de Salamanca y los ensanches viales del barrio de Pizarrales, acogerán el mercadillo durante los domingos 7, 14, 21 y 28 de septiembre, retornando a su lugar original el primer fin de semana de octubre, una vez desmontadas por completo las atracciones.
La Policía Local y los servicios municipales ultiman la señalización de los puestos, debidamente delimitados y numerados, de tal forma que cada vendedor deberá ocupar el lugar que le haya correspondido por su número de licencia.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.