Gente comprando en el rastro en una foto de archivo. ARCHIVO

El Rastro se trasladará a la zona del cementerio durante los domingos de septiembre

Debido a la presencia de atracciones en el recinto ferial de La Aldehuela hasta final de mes

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:05

El mercadillo dominical que habitualmente tiene lugar en la Aldehuela de los Guzmanes, el denominado Rastro, se trasladará durante los domingos de septiembre a la zona del cementerio, en el barrio Pizarrales, debido a la presencia de atracciones en el recinto ferial hasta final de mes.

La avenida de Carmen Martín Gaite, en las inmediaciones del cementerio de Salamanca y los ensanches viales del barrio de Pizarrales, acogerán el mercadillo durante los domingos 7, 14, 21 y 28 de septiembre, retornando a su lugar original el primer fin de semana de octubre, una vez desmontadas por completo las atracciones.

La Policía Local y los servicios municipales ultiman la señalización de los puestos, debidamente delimitados y numerados, de tal forma que cada vendedor deberá ocupar el lugar que le haya correspondido por su número de licencia.

