Ránking Shanghái: la Universidad de Salamanca se afianza entre las 600 mejores del mundo Por cuarto año consecutivo se mantiene entre las instituciones que ocupan las posiciones 501 y 600

Ángel Benito Salamanca Viernes, 15 de agosto 2025, 11:26 Comenta Compartir

La Universidad de Salamanca se consolida entre las 600 mejores del mundo, tal y como se ha confirmado en la edición de 2025 del Ránking Shanghái que se ha publicado este viernes. A nivel nacional, se ha quedado a las puertas del 'top 10' y se sitúa entre la undécima y el decimocuarto lugar.

En la edición difundida este viernes, España mantiene su representación con 36 universidades entre las mil mejores del mundo, igualando el registro alcanzado en 2024. La gran novedad es la incorporación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que sustituye a la de Valladolid, ausente este año. A nivel global, la Universidad de Harvard consolida su liderazgo y continúa en lo más alto del ranking por vigésimo tercer año consecutivo.

En el último ranking universitario, la Universidad de Barcelona vuelve a encabezar la lista española, seguida muy de cerca por la Universidad de Valencia. Justo detrás, la Universidad de Sevilla comparte franja (401-500) con la Politécnica de Valencia, junto a la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Complutense, la Pompeu Fabra, la Universidad de Granada y la del País Vasco.

A escala mundial, las tres primeras posiciones siguen en manos estadounidenses: Harvard, Stanford y el MIT. Reino Unido coloca a Cambridge y Oxford justo detrás, mientras que Estados Unidos copa siete de los diez primeros puestos. En Europa continental, la mejor clasificada es la Universidad París-Saclay (13º puesto); en Asia, Tsinghua asciende hasta el 18º; y en Oceanía, Melbourne mantiene su liderazgo por decimoquinto año consecutivo.

Con 36 universidades entre las mil mejores, España se sitúa por detrás de países como Reino Unido (61) o Alemania (51), pero supera a Francia (27) y deja muy atrás a Portugal (7). Aunque ninguna institución nacional ha logrado colarse en el top 100, la presencia continuada de la Universidad de Sevilla en el tramo 401-500 demuestra que sigue compitiendo con solidez en un escenario tan exigente como el universitario internacional.

Estos resultados se miden con criterios muy concretos: desde la obtención de premios Nobel y Medallas Fields, hasta la presencia de investigadores altamente citados, publicaciones en revistas científicas de referencia como Nature o Science, y artículos incluidos en bases de datos especializadas.