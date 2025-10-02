Rafa Nadal ya está en Salamanca El balear recibirá este viernes el 'honoris causa' de la Universidad de Salamanca

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:48 | Actualizado 20:20h.

Rafa Nadal ya está Salamanca. El tenista balear, que será investido este viernes doctor 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca, ha aterrizado en el aeropuerto de Matacán pasadas las siete de la tarde entre la expectación de una decena de curiosos que querían darle la bienvenida a su llegada.

Entre medidas de seguridad, Rafa Nadal llegó junto a su familia en un jet privado que salió desde Palma de Mallorca, antes de poner rumbo al hotel donde descansará hasta el acto en el que se convertirá de esta manera en el primer deportista en recibir la máxima distinción que concede la institución académica salmantina.

Nadal se mostró muy atento con los presentes y se detuvo para firmar autógrafos y fotografiarse uno a uno con todos.

C.D.

La propuesta institucional para la concesión del doctorado 'honoris causa' a Nadal ha sido defendida por el decano de la Facultad de Educación, Ricardo Canal, quien ha definido al tenista balear como «uno de los mejores deportistas de todos los tiempos».

Sus logros deportivos, unido a sus valores humanos como «la disciplina y el trabajo en equipo, la humildad y la sencillez, la perseverancia y el espíritu de superación y el compromiso con la excelencia», le han valido el apoyo mayoritario del Consejo de Gobierno y del Claustro de Doctores. De esta forma, Nadal se ha unido a una larga y reconocida lista de profesores, científicos, académicos, premios Nobel, así como a personalidades del mundo de la cultura y la política.

Nadal suma 22 títulos de Grand Slam, 14 de ellos en Roland Garros, dos medallas de oro olímpicas, cinco Copas Davis y varias temporadas como número uno del mundo. A esta incomparable trayectoria deportiva se suman reconocimientos de enorme prestigio como el Premio Príncipe de Asturias del Deporte en 2008, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Deportivo, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, así como el Premio Nacional del Deporte en varias ocasiones.