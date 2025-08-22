Preocupación por los robos en los huertos urbanos Aunque la convivencia en los huertos urbanos es buena, muchos usuarios reclaman mayor vigilancia para evitar robos

Los huertos urbanos de Salamanca, gestionados por el Ayuntamiento en colaboración con Asprodes, nacieron como un proyecto de convivencia y agricultura ecológica. Con cerca de 700 parcelas, el balance general de funcionamiento de estos años es positivo, aunque algunos hortelanos señalan incomodidades y conflictos ocasionales que empañan la experiencia.

Varios usuarios reconocen que en determinadas épocas, sobre todo al final de la campaña, se producen pequeños hurtos de hortalizas, y algunos aseguran que también se han llevado enseres. José, uno de los hortelanos, explica que «a veces hay personas que acuden a primeras horas o al anochecer y recogen lo sembrado por otros». Sin embargo, matiza que «no se trata de un problema constante, sino de episodios puntuales que se repiten todos los años». José añade que en la zona conocida como «la M» es donde se han registrado más incidencias en los últimos días. Según él, «allí sí hubo más casos de desaparición de productos, pero no es algo generalizado en todo el recinto».

La convivencia, en general, es buena, aunque ha habido discusiones entre vecinos. Ángel, otro usuario, recuerda que en alguna ocasión se han producido piques entre hortelanos por acusaciones de sustracciones que han terminado en rifirrafes subidos de tono. «El año pasado hubo aquí gente que llegó a las manos y se acusaron mutuamente al grito de 'me lo has quitado tú'», comenta. Aunque «no es algo habitual, sí se han dado momentos de tensión que se podrían haber evitado con algo más de control», añade.

José Luis, por su parte, apunta otro detalle: el abandono de las parcelas. Señala que hay personas que al principio se ilusionan mucho, pero después «no mantienen el terreno, lo que provoca que se llene de maleza y afecte a las parcelas cercanas».

Respecto a la vigilancia, varios hortelanos coinciden en que, aunque existen cámaras, «apenas se revisan las grabaciones». Aseguran que «si se usaran de verdad, se aclararían rápidamente los incidentes».

Para evitar muchos de estos inconvenientes, el Pleno del Ayuntamiento aprobó recientemente el nuevo Reglamento Regulador de los Huertos Urbanos de Ocio, Sociales, de Formación e Investigación del Ayuntamiento de Salamanca, con el objetivo de facilitar las gestiones para su uso y disfrute y dar respuesta a estos incidentes o quejas de los actuales usuarios.

Entre las principales novedades destacan que las licencias pasan a cuatro años, con inicio el 1 de diciembre. Hasta ahora eran de dos años, y esta era una de las demandas más solicitadas. De este modo se facilitará la transición entre las personas adjudicatarias antes del periodo de siembra, aunque se elimina la posibilidad de prórroga.

También se permitirán los cambios de huertos si existe mutuo acuerdo entre las personas adjudicatarias y, si existen parcelas vacías, se permitirá igualmente solicitar un cambio de parcela.

Otra de las novedades que recoge el reglamento es evitar que existan parcelas vacías o abandonadas, permitiendo al Ayuntamiento revocar las licencias a quienes no las mantengan o las abandonen sin justificación durante más de dos meses.

Desde el Ayuntamiento subrayan que «este año no se han recibido quejas formales ni por parte de la Policía Local ni de Asprodes». Consideran que «los casos conflictivos han sido puntuales y que la mayoría de usuarios disfrutan de los huertos sin incidencias».