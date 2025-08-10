«Quiero ser modelo, aquí voy a tener un futuro mejor»

M. B. Salamanca Domingo, 10 de agosto 2025, 08:04 Comenta Compartir

Modou , es el nombre de este joven de 21 años originario de Senegal, llegó a España en 2023 tras un duro y peligros viaje que duró seis días en patera por el mar hacia las Islas Canarias. Explicó que, con permiso de su madre decidió abandonar su país debido al miedo e inseguridad que sentía a la búsqueda de mayor tranquilidad y mejores oportunidades.

Al llegar a España, Modou pasó por varios centros de acogida, inicialmente en Tenerife, donde estuvo en un centro de menores, posteriormente vivió ocho meses en Alcalá de Henares. Actualmente reside en Salamanca, donde participa en el programa de apoyo de YMCA, una entidad que le ha facilitado el acceso a la documentación y ayuda para su integración, incluyendo la enseñanza del idioma español, que ya habla con soltura.

El joven destacó la dificultad extrema que supuso el viaje en patera, en condiciones precarias, sin agua y con miedo constante debido a la inseguridad del trayecto y el elevado número de personas que viajaban, mas de unas doscientas, calculaba , «fue muy duro, pasamos miedo y muchas dificultades. Pero ahora estoy aquí, en Salamanca, gracias a YMCA. Me ayudan a estudiar español, a buscar trabajo y a tener esperanza.»

Respecto a su experiencia en España, Modou valoró de manera muy positiva la acogida que ha recibido, aunque reconoció que ha vivido algún episodio aislado de racismo. Sin embargo, señaló que la mayoría de la gente con la que ha tratado le ha ofrecido un buen trato y apoyo, enfatizando la importancia de estar cerca de quienes le tratan bien.

Actualmente trabaja en Salamanca y expresó su deseo de quedarse aquí. Su aspiración es convertirse en cocinero aunque también le interesa la moda, con la ilusión de ser modelo. Considera que la hostelería es un sector con oportunidades en Salamanca, donde actualmente desarrolla su actividad laboral.

Finalmente, Modou envió un mensaje de ánimo a otras personas en situación similar, donde destacó la importancia de la paciencia y la constancia para demostrar su valía en su nuevo país. También manifestó su intención de traer a su madre a España, aunque para ello deberá obtener primero la condición de refugiado y luego iniciar el proceso de reagrupación familiar. «Extraño mi familia, pero sé que aquí puedo construir un futuro mejor. Estoy aprendiendo oficios, participo en talleres y poco a poco me siento más fuerte».

Gracias al programa, Modou reside en una vivienda tutelada y participa activamente en actividades promovidas por YMCA.