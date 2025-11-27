Quesos García Filloy, referente mundial artesanal

Jueves, 27 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

La empresa salmantina Quesos García Filloy es un referente mundial en la producción de quesos de alta calidad. Está ubicada en La Fregeneda, dentro del Parque Natural de Las Arribes del Duero. Se trata de un entorno privilegiado con cañones, dehesas y pastos donde la ganadería extensiva sigue siendo la base del territorio. «Este entorno es clave para la calidad de la leche y la identidad de nuestros quesos, además creamos riqueza en entornos más despoblados», explican desde la empresa.

Desde 2017, Quesos García Filloy ha acumulado más de 20 premios en certámenes internacionales. Destaca especialmente su reciente reconocimiento en el World Cheese Awards 2025, donde ha conseguido Oro para el Queso Tostado y Bronce para el Queso Oveja Viejo; además del Great Taste Awards 2025, donde ha obtenido dos Estrellas para su Queso Tostado. «Estos premios se suman a los logrados en años anteriores y refuerzan nuestra posición como quesería artesanal de referencia», subrayan.

La producción de esta empresa familiar se centra en quesos elaborados a partir de leche cruda de ovejas churra y castellana, razas autóctonas de Castilla y León. «Los quesos de oveja son nuestra razón de ser», señalan. Los quesos de oveja son el eje de su producción y lo que define su personalidad como quesería. «Aunque también elaboramos cabra, mezcla, tres leches y requesón, la oveja sigue siendo nuestro sello», resaltan.

Además, comercializan leche a granel para el sector profesional, y contribuyen al desarrollo económico de la región.

En este contexto, también quieren destacar el crecimiento del queso tostado, que cada vez tiene más demanda y donde la referencia de Quesos García Filloy se está posicionando muy bien.

«Llevamos toda la vida fabricando quesos y generando empleo en la provincia. Nuestro producto es bueno, y es importante que se valore», remarcan y también hacen un llamamiento a las empresas locales para que apuesten por los productos de proximidad.

Museo del Queso

De cara a 2026, Quesos García Filloy tiene entre sus planes la creación de un Museo del Queso. Este espacio, que se ubicará en las instalaciones de la fábrica, busca aprovechar el creciente atractivo turístico de la zona, impulsado por iniciativas como El Camino del Hierro y los cruceros por el Duero.

