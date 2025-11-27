Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Quesos García Filloy, empresa ubicada en un enclave privilegiado, acumula reconocimientos en certámenes internacionales.
CONTENIDO PATROCINADO

Quesos García Filloy, referente mundial artesanal

La empresa salmantina destaca por elaborar quesos de alta calidad en el entorno natural de Las Arribes

Jueves, 27 de noviembre 2025, 05:00

La empresa salmantina Quesos García Filloy es un referente mundial en la producción de quesos de alta calidad. Está ubicada en La Fregeneda, dentro del Parque Natural de Las Arribes del Duero. Se trata de un entorno privilegiado con cañones, dehesas y pastos donde la ganadería extensiva sigue siendo la base del territorio. «Este entorno es clave para la calidad de la leche y la identidad de nuestros quesos, además creamos riqueza en entornos más despoblados», explican desde la empresa.

Desde 2017, Quesos García Filloy ha acumulado más de 20 premios en certámenes internacionales. Destaca especialmente su reciente reconocimiento en el World Cheese Awards 2025, donde ha conseguido Oro para el Queso Tostado y Bronce para el Queso Oveja Viejo; además del Great Taste Awards 2025, donde ha obtenido dos Estrellas para su Queso Tostado. «Estos premios se suman a los logrados en años anteriores y refuerzan nuestra posición como quesería artesanal de referencia», subrayan.

La producción de esta empresa familiar se centra en quesos elaborados a partir de leche cruda de ovejas churra y castellana, razas autóctonas de Castilla y León. «Los quesos de oveja son nuestra razón de ser», señalan. Los quesos de oveja son el eje de su producción y lo que define su personalidad como quesería. «Aunque también elaboramos cabra, mezcla, tres leches y requesón, la oveja sigue siendo nuestro sello», resaltan.

Además, comercializan leche a granel para el sector profesional, y contribuyen al desarrollo económico de la región.

En este contexto, también quieren destacar el crecimiento del queso tostado, que cada vez tiene más demanda y donde la referencia de Quesos García Filloy se está posicionando muy bien.

«Llevamos toda la vida fabricando quesos y generando empleo en la provincia. Nuestro producto es bueno, y es importante que se valore», remarcan y también hacen un llamamiento a las empresas locales para que apuesten por los productos de proximidad.

Museo del Queso

De cara a 2026, Quesos García Filloy tiene entre sus planes la creación de un Museo del Queso. Este espacio, que se ubicará en las instalaciones de la fábrica, busca aprovechar el creciente atractivo turístico de la zona, impulsado por iniciativas como El Camino del Hierro y los cruceros por el Duero.

Contacto

Avenida del Muelle, 20, 37220, La Fregeneda (Salamanca)

923521111

quesosfilloy@gmail.com

Página web

Top 50
  1. 1 Dos mujeres atropelladas en las calles de Salamanca en la tarde de este miércoles
  2. 2 David de Miranda: «Hoy celebro todo el sufrimiento que tuve que pasar»
  3. 3 Encendido de las luces en Salamanca: a qué hora se ilumina el árbol y abre el Huerto de Calixto y Melibea
  4. 4 La Audiencia declara inocente a un profesor de gimnasia acusado por una alumna de agresión sexual en un instituto de Salamanca
  5. 5 El mundo del cine da la última hora sobre el estado de Antonio Resines tras su ingreso
  6. 6 El salmantino que dejó morir de forma agónica a su perra: multado e inhabilitado
  7. 7 La mujer más longeva de España nació y vive en un pueblo de Castilla y León
  8. 8 La Fiscalía pide el archivo de las diligencias contra el presidente de la Diputación por el caso de los bomberos
  9. 9 Una mujer atendida tras una colisión por alcance entre dos coches en la calle Cañón de Río Lobos
  10. 10 El incremento del nivel de gripe llega a Urgencias antes de la vacunación masiva

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Quesos García Filloy, referente mundial artesanal

Quesos García Filloy, referente mundial artesanal