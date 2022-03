Queman sus pasaportes rusos en la Plaza Mayor de Salamanca: “Putin es un terrorista”

La guerra de Vladimir Putin contra Ucrania ha visibilizado el régimen del terror que padecen los rusos en su propio país desde hace décadas. Radmir Kuchukbaev es refugiado ruso en Salamanca. Se vio obligado a dejar atrás su tierra a la fuerza, por la “falta de libertad de expresión y las persecuciones que acaban con cárcel”. Radmir es de ese grupo de ciudadanos rusos que, sin temor, decidió alzar la voz contra el régimen nacionalista y populista de Vladimir Putin. “ Participé en manifestaciones del opositor Alexéi Navalni y fui perseguido por la policía . También me negué a participar en la falsificación de resultados de las últimas elecciones en la que me tocó estar en una mesa electoral”, explica. Su vida desde entonces corría peligro y emigró a España donde ha solicitado protección internacional y busca reiniciar su vida.

“En Rusia ha desaparecido la Educación y la Sanidad. La gente es muy pobre y la propaganda funciona”

Sobre la posición de Europa con Rusia, este refugiado lo tiene claro: “ El problema no es Europa, sino la población rusa que ha permitido que pasara esto . No son más temibles los asesinos, como los que son indiferentes, porque con su silencio se mata a la gente”, subraya. Pero, ¿cómo alzar la voz en un país donde se coartan las libertades? “Es muy difícil”, admite.

“Son los políticos los que empiezan la guerra y en Ucrania está muriendo gente corriente. Putin no va a parar hasta que él desaparezca por completo”, advierte este ciudadano ruso, que teme que el retorno a su tierra va a ser complicado. Makarov considera que en Rusia no habrá cambios en la presidencia en un mínimo de dos años: “ Podrá haber mejora cuando deje el poder Putin, algo que es poco probable ”, agrega desesperanzado.

Makarov llegó a España sin nada . Con lo puesto. No tuvo más remedio que vivir en la calle varios días en Madrid hasta que en una comisaría pudo exponer su historia y solicitar el asilo internacional. Él tuvo que escapar literalmente de Rusia por las persecuciones por razones de género. Su relación sentimental con una expareja de un alto mando policial le acarreó un sinfín de persecuciones —en una de ellas le llegaron a disparar— además de falsas acusaciones de narcotráfico. Ante esta situación insostenible, no tuvo más remedio que huir.

“Me perseguían por apoyar al opositor Navalni y por negarme a falsificar los resultados de las elecciones”

No es la primera vez que Makarov sale a la calle a protestar contra Vladimir Putin. Ya lo hizo en las últimas elecciones legislativas de Rusia, cuando protestó en la puerta de la embajada rusa en Madrid por el “pucherazo y la falta de democracia interna en el país”.

Como Ucrania, otros países como Georgia han sufrido los ataques de Rusia. Napoleon Alikhanashvili, refugiado georgiano también de la Fundación Cepaim, llegó hace tan sólo seis meses a España (hace tres a Salamanca) huyendo de la situación crítica de su país.

“Lo que está haciendo Rusia ahora con Ucrania, lo viene haciendo desde hace treinta años con Georgia: matar a gente inocente, quitarles sus vidas, ocupar sus territorios. Igual que sucedió con los territorios de Osetia del Sur y Abjasia en Georgia”, incide Napoleon, que porta un cartel de “Stop Putin” en la Plaza junto a Radmir y Makarov.

“La política de Putin es un obstáculo para los pueblos libres que aspiran a ser una parte de Europa. Eso es lo que quiere Georgia y Ucrania, y Putin es un peligro. Los deseos de los ciudadanos de Georgia o Moldavia es tener una vida libre y construir sus vidas en Europa, de forma libre. Aunque Georgia y Rusia puedan parecer lo mismo, en realidad son pueblos distintos”, reitera este ciudadano, que aunque en estos seis meses ha aprendido rápido el vocabulario básico del castellano, aún necesita de la ayuda de una intérprete para comunicarse.

Elena Kuzmicheva, abogada y traductora ucraniana afincada en Salamanca, transmite el sentir de los tres refugiados y no puede ocultar su sentimiento de preocupación ante la situación que atraviesa su país por la acción bélica de Putin. “Tengo familia en Ucrania, pero afortunadamente residen una ciudad relativamente tranquila que, a excepción de un bombardeo y un misil, no ha sufrido más ataques por el momento. Mi familia está relativamente bien pero no toda la gente está igual. Tengo muchos conocidos y amigos en otras ciudades que no pueden salir. Están escondidos en sus sótanos, resguardados en refugios. Yo les he ofrecido mi casa en Salamanca pero no es fácil. Salir del país es prácticamente imposible y sólo lo han podido hacer aquellos que residen en el oeste de Ucrania”, explica muy afectada la intérprete, que hace un llamamiento para que la población salmantina y española colabore todo lo que pueda en la ayuda humanitaria.