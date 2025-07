Puntos negros del carril bici: «El primer día me metí y no vuelvo» La red ciclista exige mejoras en hasta seis zonas. La más sangrante, junto al Felipe VI. Baches, grietas, desniveles y abruptos cortes son el pan de cada día para los usuarios del carril bici: evitando que puedan circular de forma segura en la ciudad de Salamanca

Belén Hernández y Aurelio Peña Lunes, 21 de julio 2025

Hace casi tres décadas que se puso en marcha el primer tramo de carril bici, un tiempo en el que la red ciclista ha pasado de ocupar escasos kilómetros en suelo urbano a rozar cuando acabe el año los 47 kilómetros. Suma, además, más de 8.000 usuarios activos. Sin embargo estas cifras no se traducen en un mantenimiento adecuado de la infraestructura. El caso más sangrante: el del tramo que se incorporó en enero de este año junto al puente Felipe VI donde, tras invertir 222.000 euros, después de siete meses de uso está lleno de badenes.

La situación del carril de la avenida Ignacio Ellacuría, en la zona de los huertos urbanos, no es mejor. El pavimento está repleto de grietas y baches, además de muy deteriorado tras las obras que se ejecutaron en esta parte de la ciudad. Y de aquí, al paseo Fluvial, zona que puede convertirse en un auténtica prueba de obstáculos y de saltos, con más problemas en el puente de madera de la zona de la potabilizadora en el que, no solo las maderas están muy separadas entre sí, sino que algunas están hundidas y presentan agujeros. No es una simple cuestión estética, ya que puede generar un problema de seguridad para los ciclistas, pero mucho más para los usuarios de la red que circulan con patines. Los usuarios también se quejan de las deficiencias que presenta el carril en el puente de la Universidad, con grietas y baches, y de la falta de seguridad que sufren los ciclistas cuando circulan por el trayecto de Federico Anaya.

Cuando llueve se convierte en un punto conflictivo porque la pintura se vuelve resbaladiza. En este ranking no puede faltar la avenida de Los Cipreses, en la que las raíces de los árboles deforman la senda ciclista, ni en San Agustín, donde el pavimento está muy dañado.

Deterioro de suelo y pintura en la zona de los huertos (arriba), baches en la avenida de San Agutín (izquierda) y en la avenida de Los Cipreses. ALMEIDA

«Me parece muy peligroso»

Los usuarios de una infraestructura pública como lo son los carriles bicis dan por hecho que reúnen las condiciones de seguridad y mantenimiento mínimas para su uso. La ciudad de Salamanca suma casi 100 kilómetros de red ciclista, de los que 38,77 kilómetros transcurren por vías urbanas.

A pesar de ello, son muchas las quejas que se han manifestado por las imperfecciones y los problemas generados por el mal mantenimiento de las sendas ciclistas. La gota que ha colmado el vaso ha sido el último tramo de carril bici creado en la zona de Chamberí tras la ejecución del proyecto de la entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que ha generado críticas entre los ciclistas y entre los vecinos que lo consideran poco seguro. «Mi hijo, que va bien en bici muchas veces, me lo ha dicho y dice que no piensa usarlo», comenta Blanca Santos, presidenta de la Asociación de Vecinos de Vistahermosa, haciendo patente su preocupación por el riesgo que conlleva para su vecindad al considerar que la vía tendría que ser más ancha.

Miguel, quien suele transitar esa zona con su bicicleta, pone de manifiesto los peligros que pueden contraer el carril. «El primer día me metí por el tramo de bajada y no vuelvo», comenta. El riesgo no solo afecta a los ciclistas, también a los conductores. Así lo indica Miriam, preocupada por las complicaciones que se pueden generar en el carril en el caso de que las bicicletas coincidan con autobuses, ya sea en bajada o subida. El Ayuntamiento, por su parte, anuncia que se buscará la fórmula para arreglar el problema y evitar situaciones de peligro.

No obstante, este no es el único punto negro de la red ciclista de la capital. En la avenida de San Agustín, que conecta la capital con el polígono de Los Villares de la Reina, existe un foco de peligro.

«Un día probé a ir en bicicleta y me pareció muy peligroso», comenta Alejandro, un trabajador de la zona que suele ir por el carril bici también en patinete. Reprocha lo poco cuidada que se encuentra la zona. Al igual que Pedro, que se queja del daño que sufren las ruedas por los golpes, así como la suspensión de su bicicleta cuando le toca ir por esa parte de la ciudad para dejar los pedidos «y todo por el mal estado de la senda ciclista», insiste. También existen abruptos cortes de carril dentro de la red. El más destacado es el que se encuentra en la pasarela sobre la vía del tren cerca de Vialia, que obliga a los usuarios de este carril bici a realizar a comprometidos movimientos atentando contra su seguridad. Esto es lo que le ocurrió a Sina. Confiesa que estuvo a punto de sufrir dos accidentes en este punto. Además, según se queja, también tienen que lidiar con los problemas que generan las raíces de los árboles en la avenida de Los Cipreses, que han levantado el pavimento, y con los peatones. «Un señor se metió hace dos minutos y aunque le llamé la atención, hasta tres veces, no se movió», zanja Alejandro.