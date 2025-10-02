La puja mínima por un mítico y céntrico hotel de Salamanca con 58 años de historia: 2,8 M€ Julio Robles, Solana, Finito de Córdoba, Rafi Camino y Hombres G, entre los huéspedes de este edificio con 70 habitaciones que sale a subasta ante la disolución de la comunidad de propietarios

No ha cerrado ni tiene por qué hacerlo, pero uno de los hoteles más míticos del centro de Salamanca ha salido a subasta. Junto al desaparecido Gran Hotel y al Monterrey es uno de los alojamientos que durante las Ferias y Fiestas de la ciudad fue lugar de encuentro de taurinos y ganaderos. En sus habitaciones se vistió de luces antes de deslumbrar en La Glorieta el maestro Julio Robles. Como él, Rafi Camino, Finito de Córdoba y Raúl Gracia «El Tato» durmieron en este establecimiento con capacidad para 130 huéspedes. También lo hicieron artistas, como los integrantes de Hombres G, y políticos, como el exministro de Cultura, Javier Solana. Con más de medio siglo de historia a sus espaldas, el Hotel Condal, situado en la plaza de Santa Eulalia, busca ahora un nuevo dueño. Aunque su valor supera los cuatro millones de euros, la puja comienza en 2.840.358 euros.

Fue en 1967 cuando Quintín de la Cuesta Rodríguez promovió la construcción del edificio —terminado en 1972— en el solar en que se levantaba una vivienda. De ella, se conservan dos antiguos escudos integrados en lo que hoy es el hotel. Aunque lo hizo con la intención de venderlo, finalmente se convirtió en su propietario del edificio y durante casi seis décadas ha sido el negocio de su familia, pasando, primero, a los hijos y, después, a los nietos de su impulsor. Su buena ubicación, a tres minutos a pie de la Plaza Mayor, ayudó a que el negocio prosperase hasta el punto de que el local de la «Casa Jesús» —después «La Posada»—, un bar de bocadillos que se encontraba en la esquina del edificio con la calle La Rosa, fuese absorbido por el hotel para convertirlo en su restaurante.

En la actualidad, el edificio se encuentra alquilado a una sociedad en liquidación, «arrendamiento concertado de forma verbal y en periodo de tácita reconducción por sucesivos periodos semestrales», según consta en la información oficial. Ante la disolución de la comunidad de propietarios a la que pertenece, sus miembros han optado voluntariamente por subastar este edificio de siete plantas, tal y como recoge el anuncio publicado por el Boletín Oficial del Estado, que de momento no pone fecha para la puja.

Con setenta habitaciones distribuidas en seis de sus plantas, el hotel tiene capacidad para albergar hasta 129 huéspedes. El establecimiento cuenta aproximadamente con una decena de trabajadores que continúan atendiendo con normalidad a sus clientes. Al margen del procedimiento que se ha abierto para la búsqueda de un nuevo dueño, el negocio sigue funcionando y los turistas pueden reservar habitaciones y alojarse en él sin ningún problema.

Escenario de tertulias taurinas durante las Ferias en honor a Santa María de la Vega, antiguo lugar de celebración de las victorias del Barça y lugar de reunión de los ganaderos portugueses, se enfrenta ahora a un futuro incierto, ya que no se puede aventurar qué uso querrá darle quien lo adquiera, si es que alguien está dispuesto a pujar por él. Mientras tanto, el negocio continúa en marcha y los turistas siguen pernoctando en él.