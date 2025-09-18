El Puerto Seco adjudica por 6,1 M€ la construcción de la nueva terminal de grano y de las naves para almacenarlo

Carlos Rincón Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:10 Comenta Compartir

Cuando las obras del Puerto Seco se acercan a su fin, el Consejo de Administración de la Zona de Actividades Logísticas de Salamanca (ZALDESA) acaba de adjudicar su primera ampliación, la construcción de la nueva terminal destinada al intercambio de cereal y grano del transporte ferroviario a la carretera, así como las naves para su almacenamiento por 6,1 millones de euros, según se anuncia en la Plataforma de Contratación del Estado.

El objetivo de esta instalación es permitir la recepción y descarga de transporte de cereales a granel por ferrocarril, recibido en vagones tipo tolva (con descarga inferior por gravedad), y su trasiego y almacenamiento a granel para poder ser posteriormente cargado y distribuido en camiones. Por ello, se genera una instalación para la descarga por gravedad en un foso existente, así como el transporte y elevación del producto desde la misma para facilitar la carga directa sobre camión (desde silos de dosificación) y el almacenamiento temporal a granel en naves diáfanas. También se plantea un sistema para para la recepción y descarga de transporte de fertilizantes sólidos a granel por ferrocarril, recibido en vagones tipo tolva (con descarga inferior por gravedad), y su trasiego y almacenamiento a granel para poder ser posteriormente cargado y distribuido en camiones. Este sería un primer proyecto adjudicado por 2.714.644 (IVA incluido) a AZVI SAU. Para su ejecución se fija un plazo de 9 meses desde su adjudicación, tiempo que empezaría a correr desde este mes de septiembre.

Por otra parte, la UTE Placonsa-Limcasa Construcciones será la encargada de construir las naves de almacenamiento de esta nueva terminal. Zaldesa le ha adjudicado la redacción y ejecución del proyecto por 3.269.729 euros para el que cuenta con el mismo plazo que la empresa encargada de levantar la terminal de grano, nueve meses. Construirá dos naves cerca del punto de descarga de graneles que serán de hormigón armado y tendrán 2.741,25 metros cuadrados de superficie y trece de altura. Habrá una tercera nave para el movimiento de contenedores, situada junto a la zona de acopio de estos que tendrá 1.359,34 metros cuadrados de superficie y una altura en el muelle de carga y descarga de 15 metros. Esta nave se construirá en hormigón prefabricado, tanto su estructura como los cerramientos. Además, habrá un edificio de oficinas con un espacio para la vigilancia, almacén, vestuarios y aseos en la planta baja y oficinas en la primera