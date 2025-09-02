Puente resucita la excusa de falta de material como causa de que Salamanca no tenga más trenes En junio el motivo de no tener un quinto Alvia era, según el Ministerio, la insuficiente demanda, pero ahora esgrime que no hay más frecuencias porque no se dispone de convoyes para ello

Carlos Rincón Martes, 2 de septiembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

«Con los cubiletes que tenemos no podemos hacer más juego». Con esta expresión, el ministro de Transportes, Óscar Puente, esgrimió este fin de semana que la falta de material es el motivo por el que Murcia no cuenta todavía con las frecuencias de tren que «necesita y merece», «como otras zonas del territorio». Entre esas últimas, citó a Extremadura, Huelva y Salamanca, que continúa a la espera de la quinta frecuencia del Alvia Salamanca-Madrid que se comprometió para finales del pasado año. «Muchos territorios están demandando mejores y más frecuencias porque el tren es una experiencia de éxito en España y necesitamos más material rodante», alegó el ministro en referencia a casos como el de esta provincia. De hecho, explicó que esta semana viaja a Alemania para «visitar la factoría de Siemens». «No les oculto que no hay otro propósito que intentar tener cuanto antes material ferroviario que podamos incorporar a nuestra flota y, con ello, mejorar el servicio que le damos a la ciudadanía», explicó.

Llama la atención el nuevo cambio de argumento. En julio de 2024 Puente aseguró que su «idea» era que a final de ese año hubiera «un tren disponible para la quinta frecuencia». Y, si bien es cierto que en ese momento lo supeditó a un estudio previo de demanda, el delegado del Gobierno de Castilla y León, Nicanor Sen, dio por hecho ese aumento de la oferta: «Nada más que llegue el material, la quinta frecuencia e incluso la sexta serán realidad. Hay una demanda y el Gobierno ya ha adquirido el compromiso de hacerlo».

Pero, seis meses después y por escrito, el Ministerio cambió la postura. En una respuesta parlamentaria el pasado julio aseguró que, «atendiendo a criterios de eficiencia y sostenibilidad del servicio, no está prevista actualmente la incorporación de nuevos servicios comerciales en esta relación», en referencia a la conexión Salamanca-Madrid por Medina del Campo. Hace apenas dos meses tampoco contemplaba ampliar los servicios del Alvia los sábados y los domingos porque «la distribución actual de la demanda durante los fines de semana no justifica, por el momento, la viabilidad de una cuarta frecuencia, como sí ocurre los días laborables».

Después de aquel jarro de agua fría, Óscar Puente vuelve ahora a abrir una puerta a la esperanza al incluir Salamanca como uno de los lugares cuyas conexiones ferroviarias podrán verse ampliadas con la llegada de nuevo material.