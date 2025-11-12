Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Varias personas, subiendo al autobús con destino Zamora en la estación de autobuses de Salamanca. ARCHIVO

Ya se puede reservar viajes a Zamora desde Salamanca: el sistema vuelve a funcionar tras casi una semana de colapso

Los usuarios ya pueden volver a reservar plaza en los autobuses entre ambas provincias a través de la web oficial del servicio

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:27

Comenta

Tras varios días fuera de servicio, la página web que permite reservar billetes de autobús entre Salamanca y Zamora vuelve a estar operativa permitiendo nuevamente a sus usuarios asegurar su plaza con antelación gracias al código Buscyl.

El servicio, que se puso en marcha hace apenas una semana, había despertado gran interés entre los usuarios habituales de la línea, al evitar que los pasajeros se quedaran sin sitio en los autobuses más demandados. Sin embargo, el éxito inicial provocó el colapso temporal de la web, que mostraba el mensaje 'Servicio temporalmente en mantenimiento por mejoras'.

Desde la Junta de Castilla y León, confirmaron que la alta demanda de plazas, sumada a las reservas y cancelaciones, había saturado el servidor, ya que el servicio requiere realizar la reserva con al menos 24 horas de antelación, siendo esta una medida que algunos usuarios consideran mejorable.

