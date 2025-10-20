«No se puede desvincular el turismo ya de la gastronomía» Mar Sánchez, Viceconsejera de Acción Cultural de la Junta, Ángel Fernández, concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Juan Carlos Zaballos, diputado de Turismo y Patrimonio de la Diputación y Jorge Moro, presidente de la Asociación de Hostelería, han participado en la mesa inaugural del II Congreso Gastronómico de LA GACETA

El moderador David Monaguillo, Jorge Moro, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Juan Carlos Zaballos, diputado de Turismo y Patrimonio de la Diputación de Salamanca, Mar Sancho, viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León y Ángel Fernández Silva, concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Salamanca.

La viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho Sanz, ha puesto en valor el papel estratégico de la gastronomía en el desarrollo de la comunidad durante la apertura de la segunda edición del Congreso Gastronómico de LA GACETA, celebrado este lunes en el Hotel Abba Fonseca de Salamanca.

Tras participar en la mesa redonda inaugural, Sancho Sanz destacó la necesidad de generar espacios como este congreso, donde distintos actores del sector puedan compartir ideas, analizar retos y buscar sinergias. En sus palabras, se trata de «poner en reflexión, en conversación, en compartir y también en interaccionar sobre lo que supone la gastronomía a nivel turístico, a nivel social y a nivel económico y de desarrollo territorial en Castilla y León».

Uno de los ejes de la jornada ha sido precisamente esa interacción entre instituciones, profesionales de la hostelería y productores, algo que para la viceconsejera es esencial, ya que «la gastronomía aglutina varios aspectos que son fundamentales». Entre ellos, subrayó la apuesta por la calidad y el equilibrio entre tradición e innovación: «Una cocina que está basada, por una parte, en la tradición, por otra, también en la vanguardia, en la innovación y el revulsivo que ello supone, no solamente para nuestras ciudades sino también para el mundo rural».

Con más de 6.000 restaurantes repartidos por el territorio, muchos de ellos en pequeñas localidades, Sancho Sanz recordó que el sector tiene una fuerte implantación rural y celebró que el congreso haya retomado algunas de las reflexiones iniciadas en la cumbre internacional de gastronomía celebrada el pasado mes de mayo en Salamanca, de la que destacó «las positivas conclusiones y la interacción que se generó a través de la misma».

Desde la Asociación de Empresarios de Hostelería, su presidente Jorge Moro valoró el encuentro como una oportunidad para reforzar la identidad gastronómica de la ciudad. «Quiero felicitar a LA GACETA, porque esto enriquece muchísimo algo de lo que estábamos hablando ahora mismo: que Salamanca, turísticamente, siga donde está, y sobre todo, el turismo gastronómico», señaló.

Por su parte, el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva, subrayó el peso creciente de este ámbito en la estrategia turística municipal: «La gastronomía es uno de los elementos que más influye en elegir destino, y uno de los que más y mejor está creciendo en Salamanca», afirmó, vinculando este crecimiento con las cifras récord de visitantes, tanto nacionales como internacionales. Fernández Silva destacó el compromiso del Ayuntamiento con la promoción del producto local a través de ferias internacionales, acciones con prescriptores y el impulso de grandes eventos: «Salamanca sigue siendo, que lo es, gran referencia gastronómica a nivel nacional e internacional».

En la misma línea, el diputado de Turismo y Patrimonio de la Diputación de Salamanca, Juan Carlos Zaballos Martínez, puso el foco en la necesidad de cooperación institucional. Para él, uno de los logros del congreso es precisamente haber evidenciado esa «sintonía entre la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Salamanca y la Diputación Provincial», y abogó por seguir trabajando conjuntamente para «generar riqueza tanto en la capital como en la provincia». Según dijo, ya no se puede entender el desarrollo turístico sin su conexión con la gastronomía: «No se puede desvincular el turismo ya de la gastronomía, eso es imposible».

Todos los representantes coincidieron en la importancia de seguir apoyando al sector con iniciativas como este II Congreso Gastronómico de LA GACETA que refuercen su capacidad para atraer turismo, fomentar el desarrollo rural y proyectar la marca Salamanca y Castilla y León como referentes gastronómicos dentro y fuera del país.

El congreso está patrocinado por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Salamanca, la Universidad de Salamanca, la Asociación de Hostelería de Salamanca y Laboral Kutxa y cuenta con el apoyo de la Diputación de Salamanca (Salamanca en Bandeja). Cuenta también con la colaboración de numerosas empresas, denominaciones de origen y marcas de garantía del sector y combinará durante estos dos días la reflexión con la práctica, a través de degustaciones, catas y demostraciones culinarias.