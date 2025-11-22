Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Interior del espacio municipal de Coca de Alba, que cuenta con servicio de bar principalmente en festivos. J. H.

«Los pueblos sin bar se mueren»

El nuevo bar municipal de Aldeaseca de la Frontera se construirá en el parque junto a un nuevo local de usos múltiples

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Aldeaseca de la Frontera

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:37

Comenta

El lunes comienza la construcción del futuro bar municipal de Aldeaseca de la Frontera, que el alcalde, Luis María Romero Ronco, calcula que puede estar listo aproximadamente en dos meses. La Diputación ha aportado 35.000 euros a través de la subvención, y el Ayuntamiento pondrá 15.000 euros en el presente ejercicio. Además, el Consistorio invertirá otros 20.000 euros más en esta infraestructura para el encuentro de los vecinos.

En esta localidad contarán con un edificio de usos múltiples junto al nuevo bar.

«Estará situado en el mejor sitio del pueblo, en la entrada a la localidad, en el parque, junto al pabellón cubierto y muy cerca del local de las asociaciones, que se encuentra en el mismo recinto», indica el regidor. Además, «se encuentra en la vía más transitada del municipio, que es la calle Frontón», añade.

«Es necesario», indica el alcalde, porque «los pueblos sin bar se mueren», asegura. Esta localidad lleva sin tener bar aproximadamente desde los tiempos de la pandemia, lo que hacía que, si sus vecinos querían encontrarse en una taberna, tuvieran que ir a las localidades más cercanas, como Peñaranda de Bracamonte, Zorita de la Frontera o El Campo de Peñaranda.

El nuevo bar ocupará la antigua sede de la asociación cultural, que anteriormente fueron las escuelas, y contribuirá a enriquecer la vida social de esta localidad del noreste de la provincia.

Aldeaseca de la Frontera es una localidad con vida: a finales de 2024 superaba los 250 habitantes, y «todos los días se nota movimiento», detalla su regidor. Además, es un municipio que cuenta con unas «buenas instalaciones municipales». Un ejemplo que pone el regidor es el pabellón municipal cubierto, de grandes dimensiones y que es utilizado por equipos de Peñaranda de Bracamonte. El regidor indica que ofrecen este espacio a un precio reducido y que aún cuentan con días libres entre semana.

Otra de las instalaciones que ayudan a atraer y mantener visitantes en verano son las piscinas municipales. Este espacio es muy frecuentado también por personas que veranean en otros pueblos de la zona y, mientras están abiertas, suelen contar con bar.

El gran parque municipal de Zorita de la Frontera, que cuenta con parque infantil, amplia zona de césped y otros espacios, hace poco sumó la sede de las asociaciones y, en breve, tendrá el bar municipal.

