El público charro «flipa» con Siloé y Ultraligera El grupo vallisoletano sorprende con sus temas más íntimos y bailables

El grupo vallisoletano realizó un amplio recorrido por sus temas de toda la vida en la Plaza Mayor.

M. B. Salamanca Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:25

La Plaza Mayor de Salamanca vibró con una nueva cita del ciclo conciertos de las fiestas, Siloé y Ultraligera sorprenden con su música electrónica y pop-rock. La banda Ultraligera fue la encargada de abrir la velada a las 20:30 horas.

El grupo, surgido en 2021 y con cerca de 300.000 oyentes mensuales en Spotify, presentó al público salmantino su primer disco Pelo de Foca y temas como La basura y Matanza en el hotel, que ya superan los tres millones de escuchas cada uno. Su directo confirmó por qué están presentes en los principales festivales nacionales de 2025.

El cantante de Ultraligera se sube al andamio de la Plaza Mayor. FOTO: LAYA / VÍDEO: ÁNGEL BENITO

Pasadas las 22:30 horas llegó el turno de Siloé, que llenó la Plaza con los temas de su último trabajo, «Santa Trinidad». El cantante del grupo interpretó «La verdad», la primera canción de la velada, desde la gran torre de sonido del ágora. Nostálgico, recordó cuando venía a Salamanca en su adolescencia a disfrutar de conciertos y saludó a toda la gente de la provincia. Este inicio fue solo la antesala de lo que vendría después.

Canciones como «Todos los besos», «Sangre en las venas» y «Esa estrella» fueron de las más coreadas por un público que no dejó de acompañar al grupo vallisoletano en todo momento. Tampoco faltaron clásicos como «Nada que se parezca a ti», que recordaron el camino recorrido por la banda desde su debut en 2016, con su álbum «La Verdad», al que le siguió «La Luz» y en 2020 «Metrópolis». Con un repertorio que mezcló emoción e intensidad, Siloé demostró su proyección en el panorama nacional del pop y el rock independiente, y emocionó a sus incondicionales de este estilo tan personal e íntimo a caballo entre el folk, la música electrónica y el pop Rock.

Las citas para este viernes

Con este son ya seis los conciertos celebrados, aunque aún faltan por pasar por la ciudad, la cantante andaluza Marta Santos, hoy viernes. Los ritmos de Noan y la música de Lia Kali, el sábado 13 y como colofón, el domingo 14, el concierto de Europe, y ya para despedir las fiestas, el lunes 15, con José Mercé que será el encargado del cierre de la Feria con su inconfundible estilo flamenco.

