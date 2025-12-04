El PSOE propone habilitar salas de estudio en Salamanca para estudiantes y opositores Reclama espacios tranquilos con horarios amplios y condiciones adecuadas para apoyar a estudiantes y opositores en toda la ciudad

La Gaceta Salamanca Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:51 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca llevará al Pleno de este viernes una moción para que el consistorio habilite salas de estudio públicas distribuidas por distintos barrios de la ciudad. La iniciativa busca ofrecer espacios tranquilos, accesibles y con horarios amplios, adaptados a las necesidades de estudiantes y opositores.

Los socialistas han subrayado que, aunque las bibliotecas municipales cumplen un papel importante, no siempre garantizan el silencio ni la disponibilidad horaria requerida. Según la concejalaMar Fuentes, «de toda la red de bibliotecas solo una abre los sábados por la mañana; el resto permanece cerrada los fines de semana». Fuentes critica la respuesta del equipo de Gobierno del PP, que afirmó que «las bibliotecas municipales no son salas de estudio», y considera que esto evidencia la necesidad de crear espacios específicamente pensados para estudiar.

La propuesta del PSOE contempla la creación de salas de estudio en varios barrios de Salamanca, equipadas con buena iluminación, climatización, conexión a internet, materiales de consulta y personal suficiente para garantizar su correcto funcionamiento. Además, se busca ofrecer horarios amplios, especialmente durante fines de semana y épocas de alta demanda, como los periodos de exámenes o Navidad.

«Una ciudad que cuida a quienes estudian es una ciudad que apuesta por su futuro. Y Salamanca debe ser exactamente eso», ha señalado Fuentes. El PSOE considera que esta medida permitirá responder a la creciente demanda de espacios de estudio y reforzará la identidad universitaria y educativa de la ciudad.

Con esta iniciativa, los socialistas esperan que Salamanca cuente con entornos modernos, accesibles y silenciosos, que favorezcan el rendimiento académico y faciliten la preparación de oposiciones y exámenes a miles de jóvenes.