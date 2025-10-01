Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los socialistas Carlos Fernández Chanca y María Sánchez. ALMEIDA

El PSOE pide a la Junta que declare zonas tensionadas de alquiler en Salamanca

Los socialistas Carlos Fernández Chanca y María Sánchez arremeten contra los gobiernos autonómicos y municipal del PP

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:53

Un día antes de la Conferencia Sectorial a la que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha convocado a las comunidades autónomas, el PSOE de Salamanca ha arremetido contra la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca como responsables del problema habitacional en Salamanca.

Tanto el diputado provincial del PSOE de Salamanca Carlos Fernández Chanca como la concejala en el Ayuntamiento de la capital María Sánchez han reclamado a los dos gobiernos, el municipal y el autonómico, del PP a apostar por la declaración de zonas tensionadas de alquiler en Salamanca. «La Junta no puede mirar para otro lado. Tiene que hacerse corresponsable en el desarrollo de las normativas e instrumentos que hay sobre la mesa, tomarse en serio el asunto de la política de vivienda como una política pública auténtica como un quinto pilar de estado de bienestar que hablábamos anteriormente, no se puede seguir negando a declarar zonas tensionadas, es absurdo, es pueril, es una rabieta de patio de colegio impropia de un gobernante serio», ha denunciado Chanca antes de señalar que «allí donde se están aplicando los índices de referencia el precio el alquiler ha bajado hasta un 8%». El diputado ha calificado de «salvajes» los previos de compra y alquiler de vivienda protegida fijados por la Junta el pasado agosto. «Esta orden va a suponer, en algunos casos, un incremento de 200 euros mensuales para el alquiler y hasta un 8% en la compraventa de vivienda pública», ha asegurado

Chanca ha también que solo un 14% de los jóvenes en Castilla y León puede emanciparse, una ratio «por debajo de la media nacional» y están entre los que encabezan el ranking de España de la «precariedad juvenil» ya que, tienen que dedicar casi el 60% de sus ingresos al acceso de la vivienda y, más del cien por cien de sus ingresos en el caso de los que tienen entre 16 y 24 años.

Por su parte, la secretaria general de la Agrupación Socialista Jaime Vera, María Sánchez, denuncia que el Ayuntamiento de Salamanca carece de un Plan de Vivienda municipal, «incumpliendo» la Ley de acceso a la vivienda de Castilla y León. Tampoco «respeta» su propio Plan General de Ordenación Urbana, ha asegurado, al no haber ni una multa «contra los más de 200 pisos turísticos ilegales que el PSOE puso sobre la mesa».

