El PSOE define los presupuestos de la Junta como «la mayor estafa en la Comunidad desde 1983» El procurador socialista Fernando Pablos insiste en que el proyecto de cuentas es «propaganda pura y dura»

Carlos Rincón Lunes, 20 de octubre 2025, 16:46

«Estamos con certeza ante la mayor estafa que ha habido en la comunidad autónoma de Castilla y León, desde que existe en el año 1983». Con estas palabras, el procurador socialista por Salamanca Fernando Pablos ha arremetido este lunes contra el proyecto de Presupuestos Generales de la Junta de Castilla y León que ha presentado Alfonso Fernández Mañueco. «Lo ha presentado sin estar aprobado el techo de gasto, que es absolutamente imprescindible», ha esgrimido. «Es la primera vez en la historia que un documento presupuestario no tiene ley de medidas», ha añadido.

El socialista, que ha comparecido junto al portavoz socialista en la Diputación, Fernando Rubio, llamó la atención sobre el hecho de que la inversión por habitante en Salamanca está muy por debajo a la de otras provincias. Las cuentas presentadas, ha defendido, son «propaganda electoral pura y dura».

Tras hacer alusión a que hay muchas partidas económicas «acabadas en cuatro ceros» que no responden a las necesidades presupuestarias reales, Pablos ha insistido en que «hay compromisos históricos que han desaparecido para siempre». «Se renuncia a un proyecto histórico: la autovía entre Salamanca y Alba de Tormes», ha criticado tras denunciar la falta de inversión para mejorar la movilidad en la zona rural. «¿Alguien puede pensar que es razonable que para llegar de Sotoserrano, de Cepeda o de Miranda del Castañar a Salamanca se tenga que utilizar la línea estatal que une Coria con Barcelona?», ha denunciado.

Otro de los compromisos incumplidos, según el parlamentario regional del PSOE, es la financiación de los gastos corrientes del Centro de Investigación del Cáncer con un millón de euros al año. A este sumó la falta de una zona cubierta para realizar Educación Física en el colegio Miguel de Unamuno de Peñaranda de Bracamonte o una nueva zona de convalecencia en el hospital de Béjar.

Por su parte, Fernando Rubio aludió al proyecto de presupuestos como «un parche» y «una chapuza». «Nos hablan de equilibrio, de estabilidad, pero lo que propone, si es que propone algo este presupuesto, es inercia y parálisis. Sencillamente es ficticio», ha añadido. «No necesitamos propaganda electoral ni marketing, lo que necesitamos son medidas que traten de paliar los problemas más acuciantes que sufrimos cada día», ha señalado antes de aludir a la falta de consignación para la construcción de viviendas públicas para alquiler joven o destinadas a la compra en el medio rural.