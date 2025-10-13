¿Quiénes serán los próximos santos salmantinos? La Diócesis y la Universidad Pontificia han presentado un documento en el que invitan a orar por las huellas de santidad local. En la actualidad, hay seis procesos abiertos de canonización en la Diócesis de Salamanca

Poco antes de las once de la mañana del 23 de octubre de 2011, el papa Benedicto XVI proclamaba a la Madre Bonifacia como la primera santa salmantina, la única nacida en la capital del Tormes, fundadora de las Siervas de San José. Se puede venerar su sepulcro en la capilla del centro educativo de la calle Marquesa de Almarza, uno de los objetivos del documento de la Conferencia Episcopal Española que fue presentado en la Universidad Pontificia con el objetivo de venerar las huellas de santidad locales. El decano de Teología, Román Pardo, hacía un llamamiento a «mantener viva» la memoria de los testigos de santidad en cada Iglesia local, uno de los objetivos que puso el papa Francisco al fijar el 9 de noviembre, día en que, por deseo del papa Francisco, todas las diócesis españolas recordarán a sus testigos de santidad local.

Entre los beatos salmantinos, destaca Sor Eusebia Palomino Yenes, salesiana nacida en Cantalpino en 1899 y beatificada por su entrega y sencillez al servicio de los jóvenes. Junto a ella figuran los mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España, como el sacerdote operario Ángel Alonso Escribano (Valdunciel), José Polo Benito (Salamanca), y los salesianos Julián Rodríguez Sánchez (Salamanca), Tomás Alonso Sanjuán (Vitigudino) y Eliseo García García (El Manzano), todos ellos testigos de fe hasta el martirio, según recuerda la Diócesis.

También se encuentran en proceso de canonización varios venerables, entre ellos el jesuita Manuel García Nieto, natural de Macotera, cuyos restos reposan en la parroquia de El Milagro de San José; la clarisa María Amparo del Sagrado Corazón de Jesús, fundadora del monasterio de su tierra natal, Cantalapiedra; la sierva de San José Isabel Méndez Herrero, de Castellanos de Moriscos; la clarisa María Francisca del Niño Jesús, de Fuenteguinaldo; y la Madre Ángela María de la Concepción, nacida también en Cantalapiedra, fundadora del monasterio de la Purísima Concepción de El Toboso.

El título de venerable, explica la Diócesis de Salamanca, es el primer paso hacia la canonización. Supone el reconocimiento de una vida ejemplar en virtudes cristianas, aunque sin la atribución todavía de un milagro que permita la beatificación.

Mención especial merece la beata Ana de Jesús Lobera, priora del convento de Carmelitas Descalzas de Salamanca y discípula directa de Santa Teresa, beatificada por el papa Francisco hace apenas un año. Su papel fue decisivo en la expansión del Carmelo reformado y en la propia causa de canonización de la santa abulense.

Por último, la historia salmantina de santidad incluye a Sor Teresa Chikaba, conocida como «La Negrita», religiosa dominica de origen africano que vivió en el siglo XVIII y cuyo proceso de canonización sigue abierto. Sus restos reposan en el convento de las Dominicas, donde su memoria continúa viva como ejemplo de humildad y servicio.

De Santa Teresa a San Juan de Mata, santos universales

La provincia conserva además los sepulcros de figuras universales de la espiritualidad, como Santa Teresa de Jesús, en Alba de Tormes. Más de 90.000 personas acudieron tras la clausura de los quince días de veneración pública del cuerpo incorrupto de Santa Teresa de Jesús. Los restos de San Juan de Sahagún, patrón de la ciudad, y de Santo Tomás de Villanueva, cuyos restos se custodian en la Catedral Nueva. El fundador de la Orden de los Trinitarios, San Juan de Mata, también puede venerarse en la ciudad en la iglesia que se levantó a principios del siglo XX en el barrio de San Bernardo, o Santa Cándida del Niño Jesús, cuyo legado religioso y humano forma parte del patrimonio espiritual de Salamanca. La religiosa fundó en Salamanca las Hijas de Jesús y su legado siempre se ha asociado con la capital salmantina.