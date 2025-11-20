La provincia donde más se vive: un año y 9 meses más que la media española Tanto hombres (83,43) como mujeres (88) de Salamanca tienen por primera vez la mayor esperanza de vida

No hay provincia de España con mayor esperanza de vida al nacer. El salmantino vive un año y nueve meses más que la media española. La media nacional se sitúa en 84,01 años, y en Salamanca se eleva a 85,77 (85 años y nueve meses). Si en 2023, ya tenía la esperanza de vida más alta sin atender al género, eran, sin embargo, los hombres madrileños y las mujeres lucenses los que más tarde encontraban la muerte. Pero en 2024 estos fueron superados por los salmantinos (83,46) y las salmantinas (87,99), conforme a los datos de Movimiento Natural de Población que acaba de publicar el INE.

Pero no solo un recién nacido salmantino tiene estadísticamente unas expectativas de vivir más tiempo que cualquier otro niño que venga al mundo en cualquier otra parte del país, también los mayores de 65 años que residen en esta provincia son los que cuentan con la mayor esperanza de vida de toda España, concretamente unos 23,15 años más.

Y todo apunta a que 2025 se cerrará también con una alta esperanza de vida. A ello contribuirá el descenso de la mortalidad que se ha registrado en los diez primeros meses de año. En las 44 primeras semanas de este ejercicio, hasta el 2 de noviembre se han contabilizado en Salamanca 3.191 defunciones, la cifra más baja de fallecimientos de la última década. Es necesario remontarse a 2014 para encontrar una cifra inferior (3.099).

Respecto a 2024, el descenso es del 3,5 %. De hecho, Salamanca es la segunda provincia de España en la que más han descendido los decesos en estos diez primeros meses del año, tan solo por detrás de Huesca (-3,93 %). De hecho, la tendencia nacional ha sido la opuesta. En 2025 se ha producido un aumento de las muertes de casi un 2,5 %.

