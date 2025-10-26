Las protectoras claman por ayuda de cara al invierno Aseguran estar saturadas y no disponer de los recursos suficientes para hacer frente a los meses de frío

María Andrea Sandia Salamanca Domingo, 26 de octubre 2025, 06:08 Comenta Compartir

Las protectoras salmantinas atraviesan momentos de gran dificultad. La baja la tasas de adopciones, el alto coste de la vida y la falta de personas dispuestas a echar una mano están llevando a estas asociaciones en defensa de los animales al límite.

«Estamos peor que nunca, tanto de voluntarios como de donaciones, y los abandonos están por los cielos. No damos abasto. Llevamos años que la situación en los refugios es difícil, pero ahora está siendo incluso peor. No levantamos cabeza. Hacemos lo posible con los recursos que tenemos, pero la situación es crítica», asegura Andrea Quintana, de la protectora Siempre Fiel.

Esta situación no es nueva, desde hace varios años las protectoras denuncian estar «saturadas» y piden más ayudas públicas para hacer frente a los gastos de rescatar animales. «No es algo nuevo. Estamos siempre llenos. A menudo tenemos que decir que no a la gente que viene con animales porque ya no tenemos espacio», señala Víctor Gañamera, de la protectora Peludosos.

Sin embargo, las inclemencias del clima en invierno complican aún más la labor de estas asociaciones. «El invierno es muy duro. Los gastos aumentan porque hay que mantener caliente el lugar con estufas y ponerles suéteres a los animales para que no pasen frío. Si la gente no nos echa una mano este invierno no sabemos qué vamos a hacer. Necesitamos de todo: hogares de acogida, donaciones y voluntarios. Estamos trabajando en condiciones muy precarias», destaca Quintana.

Una situación que se vuelve incluso más difícil de gestionar para aquellas organizaciones que trabajan con hogares de acogida. «En nuestro caso si no tenemos personas dispuestas a recibir animales en sus casas no podemos seguir rescatando. Buscamos otras alternativas como refugios de otras protectoras o residencias, pero sin apoyo no podemos mantenernos», destaca Susana Gómez, de Adopta una Vida.

Las razones de la disminución de las adopciones

Los motivos por los que las personas se animan menos a adoptar son variados, pero las protectoras coinciden en señalar el alto coste de la vida. «La sanidad animal es muy cara y la comida también ha subido muchísimo. Hay personas no pueden hacer frente a este gasto», explica Fredes Barbero, de la Asociación Salmantina Protectora de Animales y Plantas (ASPAP).

Una opinión en la que coinciden desde Siempre Fiel. «La gente va muy justa de dinero. Además, la mayoría de las personas viven de alquiler y los caseros cada vez son más exigentes con que no haya mascotas en su propiedad. Una gran cantidad de las cesiones que tenemos en la protectora son personas que se mudan y en el nuevo piso no les permiten mascotas», señala Quintana.

En lo referente al impacto de la Ley de Bienestar Animal existen opiniones encontradas sobre si una política que exija muchos requisitos para adoptar es positiva para los animales. «Con la ley va peor porque la gente deja de adoptar», señalan desde Siempre Fiel. Para otros, al contrario, la prevención es clave a la hora de entregar un animal. «Si se suavizan los requisitos no sabes a donde va el animal y puede terminar en entornos peligrosos», destaca Susana Gómez, de Adopta una Vida.

Preocupación por el inicio de la temporada de caza

La temporada de caza preocupa a las protectoras que ven como año tras año durante esta se abandona a aquellos animales que sus dueños consideran «no dan resultados». «Ya estamos empezando a recoger galgos de las calles. En un mismo día hemos tenido tres abandonos y vendrán más», señala Andrea Quintana, de Siempre Fiel.

Temas

Mascotas

Animales