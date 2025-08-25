Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El progreso del grado de Audiología se traduce en reformas en Medicina

Los alumnos afrontan el segundo curso de la titulación recién creada

Á. B.

Salamanca

Lunes, 25 de agosto 2025, 05:55

El avance del grado de Audiología con el segundo curso desde su puesta en marcha supone una mejora progresiva de las instalaciones para que los alumnos puedan desarrollar las habilidades necesarias para ejercer su profesión. En este sentido, la puesta en marcha de un laboratorio de prácticas en la Facultad de Medicina, previsto en uno de los lotes de restauración, supondrá una mejora para los estudiantes que en el primer año han recibido conocimientos teóricos. Las obras incluirán cuatro cabinas insonorizadas así como puestos de laboratorio para que los alumnos desarrollen sus experimentos.

López Póveda, eminencia en el ámbito de la audiología y uno de los principales impulsores de la titulación, ya avanzó en este medio que se estaba persiguiendo también el apoyo externo de empresas audiológicas externas para que colaboren en la adquisición del material y que sirva además como «banco de pruebas» para que estas firmas puedan desarrollar los primeros pasos de la nueva tecnología que ponen en marcha, a la vez que se forman los alumnos.

El objetivo es que estos laboratorios no sirvan solo al grado de Audiología, sino que pudieran ser utilizados por otras titulaciones que compartan asignaturas.

En la mejora de infraestructuras y adaptación, el Estudio salmantino plantea también la creación de una clínica audiológica que pretende ser un referente internacional. El objetivo es que se ubique en la primera planta de Odontología, con experiencia ya en el tratamiento de pacientes por parte de los alumnos.

El objetivo es que la clínica esté disponible en el cuarto curso —dentro de dos años— para que los alumnos que se estrenaron en 2024 puedan realizar las prácticas. En un principio, los colectivos beneficiados por estas prácticas serían los propios estudiantes, profesores e investigadores del ámbito de la audiología, así como otras áreas implicadas relacionadas. Medicina, Educación Primaria, Audición y Lenguaje, así como varios máster que ofrece la institución como Trastornos de la Comunicación o doctorados de Neurociencias.

