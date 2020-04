Profesionales sanitarios al pie del cañón: "Sigo trabajando por ética y responsabilidad"

Por responsabilidad con sus pacientes y por ética profesional. Maite Poveda decidió seguir con su trabajo de odontóloga, a pesar del riesgo que en esta crisis sanitaria conlleva el contacto con la gente. "Teníamos libertad para cerrar o para atender urgencias, que fue lo que hice, aunque decidí trabajar sola. Por eso cerré una de las dos consultas que tengo porque el compañero que la lleva es mayor de 60 años y la auxiliar está embarazada. Desde entonces me encargo yo de las urgencias de las dos consultas porque no me parecía ético dejar desatendida a la gente", explica.

Cuenta que lo más difícil estos días es recordar todo lo que toca mientras atiende a un paciente para después poder cumplir a rajatabla con el ritual de desinfección. "Como tengo que hacer a la vez de dentista y de auxiliar voy apartando cada cosa o producto que toco para luego limpiarlo".

También trata de transmitir tranquilidad a sus pacientes. "A pesar de que hemos incrementado nuestra medidas de protección hacia ellos con el uso de pantallas tienen que entender que se trata de barreras físicas, no sentimentales. Por eso cuando les hablo trato de transmitirles normalidad y de explicarles todo. Y al final el paciente se adapta", reconoce.