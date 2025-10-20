Un producto natural muy saludable y el único que tiene todas las proteínas: «Es el gran desconocido en España» Diego Alonso Becerro, vicepresidente de Reina Kilama Sociedad Cooperativa, ha explicado con detalle los beneficios que proporciona el consumo de polen

Durante la mesa redonda «La miel: un dulce motor económico para la provincia», celebrada en el marco del segundo Congreso Gastronómico de LA GACETA, Diego Alonso Becerro, vicepresidente de Reina Kilama Sociedad Cooperativa, destacó el valor nutricional del polen y desmontó algunos mitos muy extendidos sobre la miel.

Becerro aclara uno de los falsos mitos de este alimento, la supuesta «miel milenaria» encontrada en Egipto. «No, no es miel en sí. Las muestras y los análisis mostraban que ahí había habido miel, pero no es que hubiera miel ahí desde hace miles de años», explicó. Añadió que, si bien la miel «es un producto que aguanta mucho tiempo, por los azúcares que tieney con las mismas propiedades», no puede conservarse intacta durante milenios.

Sobre otro mito habitual, la cristalización de la miel, Becerro fue claro: «La miel se cristaliza por naturaleza y tiene que cristalizar.» Subrayó que este proceso no es un signo de deterioro, sino una garantía de calidad.

El vicepresidente de Reina Kilama también aprovechó su intervención para reivindicar los beneficios del consumo de polen, un producto que, según señaló, «aquí en España es un gran desconocido».

Explicó que «normalmente el polen te lo recomiendan consumir en ayunas por las mañanas» y destacó su gran valor nutricional: «Es el único producto natural que tiene todas las proteínas, todos los aminoácidos, los 22, y además tiene una fuente grande en vitaminas y en minerales como el hierro.»

El polen, continuó Becerro, es especialmente beneficioso por su aporte en hierro y magnesio: «El hierro hace combatir la anemia, el cansancio, el magnesio... tiene distintos tipos.» Por ello, insistió en la importancia de fomentar su consumo en el mercado nacional: «Es una pena que esta calidad que tenemos se vaya afuera.»

Quién también participó en la mesa fue Manuel Fco. Sánchez, gerente de Confitería Santa Lucía, quién reivindicó la miel como uno de los principales edulcorantes de sus dulces, así como su mejor calidad frente a los conservantes artificiales.

