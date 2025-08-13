La producción hidroeléctrica en Salamanca aumenta un 18,4% en el primer semestre del año En los primeros seis meses de 2024, se produjeron 3.258 GWh y, este año, 3.860 GWh. Salamanca ha registrado un consumo de bombeo de 1.214,4 GWh de enero a junio

Clara Delgado Salamanca Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:36

La producción eléctrica de los principales embalses salmantinos continúa marcando registros positivos. Al igual que en 2024, que cerró con buenos datos, este año se mantiene la misma tendencia.

En el primer semestre del año, la capacidad de los embalses se mantiene en niveles similares al mismo periodo del año pasado. Actualmente, los embalses de Iberdrola de la cuenca del Duero están al 89%.

Los datos de Iberdrola constatan que, en los seis primeros meses de 2025, la producción hidroeléctrica en Salamanca alcanzó los 3.860 gigavatios hora (GWh). Este dato supone una mayor producción en la provincia respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se produjeron 3.258 GWh. En concreto, representa un aumento del 18,4%.

Además, según los datos registrados, un 70,9% de la producción hidroeléctrica de Castilla y León corresponde a la provincia de Salamanca al cierre del mes de junio.

Las lluvias de los primeros meses del año en la provincia han permitido un inicio de verano con un volumen de agua embalsada óptimo. A 30 de junio, el pantano de Almendra estaba a más del 95% de su capacidad, con 2.465,8 hectómetros cúbicos. Este embalse es el más grande de la cuenca del Duero y cuenta con una capacidad total de 2.586,36 hectómetros cúbicos. El de Aldeadávila se encontraba, a finales de junio, al 90,1%, y el de Saucelle, a más del 97,8%.

Según apuntan desde la compañía, durante el primer semestre de 2025, las centrales hidroeléctricas de Iberdrola en la cuenca del Duero han registrado una producción de 5.438,9 GWh, frente a los 8.203,5 GWh de todo 2024.

Por su parte, las centrales hidroeléctricas de bombeo del Duero experimentaron en 2024 un aumento significativo en su contribución al mix de generación de electricidad en España, cerrando como el año de mayor bombeo desde su construcción. Durante el primer semestre de 2025, las centrales hidroeléctricas de bombeo de Iberdrola en la cuenca del Duero han registrado un consumo total de 1.249,6 GWh, frente a los 2.288,3 GWh de todo 2024. Concretamente, en Salamanca, en lo que va de año, se ha registrado un consumo de bombeo de 1.214,4 GWh.

Como afirman desde la compañía, un principio básico de la generación hidráulica es que el agua ni se despilfarra ni se pierde durante el proceso, sino que únicamente se aprovecha para transformarla en electricidad. Los embalses no malgastan agua, sino que regulan su flujo de forma transparente.