«El problema no es la falta de camioneros, son los sueldos que son muy bajos»

Después de más de tres décadas al volante, Miguel Ángel Marcos Herrero, de 58 años, lo tiene claro: ser camionero es mucho más que un trabajo, es una forma de vida. Empezó a los 16 años ayudando a su padre y, desde entonces, apenas se ha bajado del camión. «A los 21 saqué el carné, y hasta hoy», resume con una mezcla de orgullo y resignación.

«Llevo 37 años sin bajarme del camión», comenta al otro lado del teléfono, mientras se prepara para otro viaje largo. A lo largo de su carrera ha recorrido medio continente: «He ido hasta Rumanía, Inglaterra, parte de Rusia, hasta la frontera», recuerda. «Con una empresa de Lufthansa en Alemania estuve 21 días fuera de casa. Íbamos dos conductores. Era un viaje interminable».

Miguel Ángel no duda al señalar los principales motivos por los que cada vez hay menos conductores en las carreteras: «El problema es el sueldo y la vida que llevamos dentro de la cabina». Según explica, muchos jóvenes no se ven atraídos por un trabajo que implica pasar semanas fuera de casa por poco más de 1.600 o 1.700 euros al mes.

«Un chaval joven no va a querer estar toda la semana fuera, ni los fines de semana, por ese dinero», lamenta. «Antes ganábamos más. Yo cuando empecé con mi padre, haciendo una ruta sencilla de Salamanca a Toledo, cobraba 125.000 pesetas y dormía todos los días en casa. Era un buen sueldo entonces».

Hoy, sin embargo, pese a ganar «unos 2.400 o 2.600 euros», pasa la semana entera fuera, y reconoce que el sacrificio personal ha pasado factura: «Me costó la separación. Tengo un hijo y un nieto, pero esto es lo que sé hacer».

Respecto al proceso para obtener el carné profesional, considera que «está bien como está», aunque advierte que los costes se han disparado. «Antes me saqué el de autobús y me dieron todos los carnés. Ahora tienes que sacarte el de rígido, luego el de tráiler, esperar un tiempo, pagar renovaciones... Todo es dinero», explica: «Las ayudas están bien, pero el problema es el salario mientras no pague la patronal más el problema seguirá»

Sobre las nuevas ayudas del Gobierno para formar a más conductores, Miguel Ángel se muestra escéptico: «Sí, estaría bien, pero lo que hace falta es que las empresas paguen lo que tienen que pagar. Aquí el problema no es la formación, es el dinero y la vida que llevamos dentro de la cabina».

Con casi cuatro décadas de carretera a sus espaldas, Miguel Ángel sigue rodando, aunque reconoce que «ya pesa». Aun así reconoce que continuará: «No sé hacer otra cosa ya. Esto es mi vida».

