La 'Princesa Futbolera Guerrera' vive un momento inolvidable: «Gracias por tu vida y tocar mi corazón» Fue presidido por el papa León XIV en el Vaticano

Elena Martín Salamanca Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:58 Comenta Compartir

Este pasado fin de semana, la conocida 'Princesa Futbolera Guerrera', María Caamaño, ha vivido una experiencia inolvidable. Y es que ha podido ser testigo de la canonización de Carlo Acutis, el joven conocido como 'influencer de Dios', en una ceremonia histórica celebrada en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

María, emocionada, ha compartido sus impresiones tras haber vivido este hecho: «Gracias por tu vida y por tocar mi corazón. San Carlo Acutis guía a los que pedimos por tu intersección. Sonreír siempre». Además, la devoción de María hacia Acutis ha quedado patente al referirse a él como «mi protector» a traves de su cuenta de X, donde ha adjuntado dos de las muchas fotos que se ha sacado.

Fin de semana que jamás voy a olvidar. He tenido la gran suerte de estar presente en un momento histórico, la Canonización de Carlo Acutis, MI PROTECTOR❤️

Gracias por tu vida y por tocar mi corazón🙏

San Carlo Acutis guía a los que pedimos por tu intersección📿

Sonreír siempre🥰j pic.twitter.com/jM4XNvo2hI — M4RIA Princesa Futbolera Guerrera 👑⚽️🏹 (@mariacmpfg) September 10, 2025

La ceremonia, presidida por el papa León XIV, congregó a decenas de miles de fieles venidos de todo el mundo, especialmente a jóvenes inspirados por la vida y el mensaje de Acutis, quien falleció en 2006, a los 15 años, debido a una leucemia. Carlo Acutis destacó por su habilidad para utilizar lo digital para difundir la fe entre sus coetáneos, convirtiéndose así en el primer santo millennial.

Junto a Acutis, también fue canonizado Pier Giorgio Frassati (1901-1925), joven comprometido con los más pobres, fallecido a los 24 años. La ceremonia contó con la presencia de autoridades internacionales, incluida la del presidente italiano Sergio Mattarella, y muchos fieles portaron estampitas con la imagen de Acutis como muestra de su devoción.