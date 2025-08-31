Primeras casetas: las Ferias calientan motores Los hosteleros instalan las primeras barras de calle, que este año también ofrecerán actuaciones en vivo

La ciudad ya se prepara para las Ferias y una muestra de ello es la instalación de las primeras casetas de la Feria de Día en la Rúa Mayor.

A una semana del arranque de los actos en honor a la Virgen de la Vega los hosteleros ya han colocado las barras de calle que empezarán a atender al público desde el próximo jueves y hasta el 15 de septiembre.

Serán 28 las casetas que participen en la edición, cuatro más que en la anterior, desplegadas por cinco zonas de la ciudad. En concreto, se repartirán por la plaza del Mercado, Rúa Mayor, Rector Lucena, Parque de la Alamedilla y plaza de los Bandos.

El precio de la consumición acompañada del Pincho de Feria se mantendrá en 3,5 euros en una temporada en la que la principal novedad es que se recupera La Alamedilla como punto de referencia gracias al interés que han mostrado siete negocios por este espacio, todos de ocio nocturno.

Otra de las novedades de la Feria de Día, organizada por la Asociación de Hostelería de Salamanca, es que ofrecerá actuaciones musicales de 45 minutos por la mañana y por la tarde, con posibilidad de que los artistas puedan utilizar micrófonos.

Música en vivo que pretende revitalizar las fiestas patronales a pie de calle. La Asociación de Hostelería ya anunció que apostará por grupos salmantinos para las actuaciones, impulsado a bandas emergentes locales.

Se programarán tanto por las mañanas como por las tardes en la zonas permitidas por el Consistorio en horarios compatibles con el descanso de los vecinos.