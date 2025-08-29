Las primeras ayudas por los incendios se cobrarán la próxima semana La Junta desembolsa 5.500 euros para 85 agricultores y ganaderos profesionales de Salamanca

Marian Vicente Salamanca Viernes, 29 de agosto 2025, 06:30

85 agricultores y ganaderos profesionales de Salamanca recibirán, sin necesidad de presentar solicitud alguna, los primeros 5.500 euros para compensar las pérdidas de la producción agrícola y ganadera o la reconstrucción de instalaciones.

No han tenido que rellenar ningún formulario para recibir las ayudas. La Consejería de Agricultura ha cruzado los datos de la declaración de la PAC con las imágenes por satélite de los incendios y se les abonarán una vez publicadas en el BOCyL y transcurridos 10 días para su aceptación.

El Consejo de Gobierno de la Junta autorizó ayer en este capítulo un total de 460 subvenciones que suponen un montante de 2,5 millones de euros.

En caso de que los daños superen la cifra acordada con las organizaciones agrarias, los profesionales recibirán el incremento por los daños justificándolo, según detalló el consejero de Economía y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. Además, desde hoy estarán disponibles los formularios para solicitar la subvención, de un máximo de 5.500 euros, para los agricultores y ganaderos no profesionales.

El portavoz recordó que la Consejería de Agricultura ya ha gestionado el suministro de más de 2.300.000 kilos de paja, forraje y pienso para 172 ganaderías de la Comunidad afectadas por estos incendios. Por vía de urgencia se han atendido a 35.378 animales.

El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco también dio el visto bueno al pago de 69 ayudas de 500 euros. Dos de las familias son de Villaseco de los Reyes y recibirán la próxima semana el dinero por desalojo debido a los incendios sufridos en varias poblaciones de la zona de Cipérez.

También fueron evacuadas viviendas de El Payo a las que la Junta también le entregará 500 euros una vez que cumplimenten el formulario disponible. Carriedo recordó en este sentido que las líneas de ayudas para hacer frente a los daños del fuego siguen abiertas.

Asimismo, se llevará a cabo una actuación de emergencia en el municipio de Puertas, con un presupuesto de 43.600 euros, para tareas de desescombro y consolidación de inmuebles afectados.

Otro de los paquetes de subvenciones aprobadas ayer se refiere a la contratación de trabajadores por parte de los ayuntamientos para realizar labores de recuperación en las localidades. El total de la inversión es de 2,3 millones de euros para contratar a 210 trabajadores en 107 ayuntamientos, de los que 7 son municipios de la provincia de Salamanca, que podrán disponer de 10 trabajadores con una ayuda de 113.050 euros.

En cuanto a las ayudas para el tejido productivo, Carriedo explicó que se aplicarán con dos criterios: universales en los municipios que hayan tenido que ser evacuados y más selectivas en aquellos que, sin llegar a ser desalojados, han sufrido los efectos de los incendios. Habrá una primera ayuda de 5.500 euros para las pymes y autónomos afectados, a la que se podrá sumar otra de 5.000 euros en los casos en los que se demuestren daños en instalaciones, equipamientos o mercancías.