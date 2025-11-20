Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un enlace matrimonial.

La primera boda de un salmantino, con más de 36 años

La provincia tiene una de las tasas más bajas de divorcios

Carlos Rincón

Salamanca

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:18

Los enlaces matrimoniales continúan descendiendo en Salamanca. En 2024 fueron 863, un 4,5% menos que en el ejercicio anterior. Y si se compara con las bodas que se celebraban hace una década, son 194 menos, 18,35%.

En los últimos quince años se han multiplicado por cuatro los matrimonios entre personas del mismo sexo. En 2010, según el INE, se casaron en Salamanca tres parejas de gais y otras tres de lesbianas. Frente a ello, en 2024 fueron once entre hombres y otras 13 de dos mujeres. Estos enlaces representan un 2,7% de todos los celebrados en la provincia.

La edad media en la que los salmantinos se casan por primera vez, a los 36,11 años, se encuentra muy próxima a la media nacional (36,19). Si se tienen en cuenta los enlaces posteriores de los mismos individuos, la edad se eleva a los 37,81.

Por otra parte, Salamanca tiene una de las tasas de divorcios más bajas de España, concretamente de 1,37 por cada mil habitantes. Solo es inferior en Palencia, Huesca, Badajoz, Burgos, Zamora y Melilla.

