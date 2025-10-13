Primer paso para la ampliación más anhelada de Geografía e Historia El acceso a la facultad ya se realiza por la calle Cervantes y se prevé que las obras del aulario puedan iniciarse en 2026. El proceso de construcción será de dos años

Hasta tres proyectos de distintos rectores desde el año 2000 han tratado de dar respuesta a las dificultades para la ampliación de la Facultad de Geografía e Historia, asentada en pleno casco histórico. El solar situado en la parte trasera del edificio será el terreno donde se levantará el edificio.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ya avanzó con el inicio del curso académico que este próximo año arrancaría la construcción del aulario. En la actualidad se están realizando las labores previas, tal y como confirma el decano de Geografía e Historia, Jesús Ángel Jiménez. De hecho, el acceso por la calle Cerrada de Serranos está completamente bloqueado por las obras que se están realizando para la adaptación al nuevo edificio y el acceso de estudiantes y profesores se está realizando por la calle Cervantes. «Es una necesidad desde el año 2000 y demuestra que esta facultad y las humanidades están más vivas que nunca. Tenemos la necesidad de esta ampliación», detalla el responsable de la facultad. También se ha realizado una renovación de los espacios de la cafetería.

La licitación del aulario está previsto que se realice antes de final de año para que las obras puedan iniciar en 2026. El coste del nuevo edificio será de 4 millones de euros y no solo será un impulso para Geografía e Historia sino que permitirá redistribuir espacios y ganar más espacio en el casco histórico. El inmueble tendrá un plazo de construcción de dos años desde que se ponga la primera piedra.

«Es una obra compleja pero que va a facilitar la distribución del profesorado y los alumnos». El edificio tendrá tres plantas: en la superior habrá 18 despachos y en las dos inferiores se dispondrán las aulas de mayor tamaño, de entre 120 y 130 plazas, con el objetivo de que sean ocupadas por los grupos de las asignaturas básicas de los grados, los que más alumnos tienen. El decano señala que en la actualidad hay cerca de un millar de estudiantes matriculados entre los diferentes estudios que presta el Estudio salmantino en la facultad. Hay que recordar que estos nuevos despachos permitirían tener un espacio propio para los docentes, que no tienen actualmente una ubicación en Geografía e Historia y tienen que desplazarse a lugares como el Patio de Escuelas.

Trabajos sobre el patrimonio

De forma paralela, la facultad también está llevando a cabo unos trabajos en las cubiertas del edificio que se encuentran sobre la capilla del edificio. En concreto, se ha sustituido la lima para tratar de evitar que haya filtraciones en el interior de la capilla en el acceso por la calle Cervantes. La capilla es uno de los elementos que mejor se conserva como vestigios del antiguo colegio de San Pelayo dentro de la integración que la Universidad realizó de espacios históricos y lugares de formación. Esta situación ya se realizó con el colegio de Huérfanos, en la Facultad de Educación; la biblioteca universitaria de Los Ángeles (conocida popularmente de Libreros) o los palacios de Maldonado y Solís.