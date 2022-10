Primer concurso de traslados de maestros en el que puntúan los servicios interinos

Comienza el concurso de traslados para maestros y profesores, este año de carácter estatal, más complicado de la historia. Desde el pasado lunes y hasta el 7 de noviembre, según el anuncio de la Consejería de Educación, los funcionarios de carrera de este cuerpo profesional, más de 3.000 en la provincia, pueden presentar solicitudes para optar a destinos en Castilla y León o en el resto de España en un procedimiento en el que por primera vez puntúan los servicios interinos.

Conforme a una sentencia firme del Tribunal Supremo, la antigüedad como docente en prácticas o interino sí contará. Esta novedad supone una revolución en las puntuaciones, ya que llevar más años con una plaza en propiedad ya no equivaldrá necesariamente a contar con más puntos que otro que la ha conseguido más recientemente pero que cuenta con un mayor tiempo de interinidad.

Esta novedad que incluye el concurso de traslados, cuyos resultados provisionales se esperan para mediados de abril, traerá consigo una importante carga burocrática tanto para los centros educativos como para la propia administración autonómica. Según explica el presidente de CSIF Salamanca, Federico Martín, va a ser “el más complicado que hemos tenido nunca”.

Dado que hasta ahora no puntuaban los servicios interinos, muchos docentes no habían solicitado su certificación, pero, con el cambio de criterio, ahora pedirán en masa a colegios e institutos que le acrediten el tiempo que trabajaron en ellos y, de la misma forma, la Consejería deberá registrar todos estos servicios previos que no estaban reconocidos.

Exactamente igual que en la convocatoria de 2021, en ese caso de ámbito solo regional, los interesados en concursar deberán rellenar la solicitud a través de la aplicación informática de la Junta, pero imprimirla y entregarla en un registro oficial.