MAS Prevención abre su primer centro en Salamanca

MAS Prevención Dirección Avenida de los Reyes de España, 26, 37008, Salamanca

Teléfono de contacto 923283571

Página web www.spmas.es

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha apostado por Salamanca para abrir un nuevo centro sanitario destinado a reconocimientos médicos y formación en la materia. Es el primero en la provincia —hasta ahora solo contaba con concertados— y se suma a los de Burgos, Soria y Valladolid dentro de su plan de expansión en Castilla y León.

El centro ofrecerá servicios de vigilancia de la salud con una unidad básica compuesta por un médico y una enfermera para realizar reconocimientos médicos laborales.

Con esta apertura, MAS Prevención busca mejorar la accesibilidad y calidad del servicio para empresas y trabajadores de Salamanca y su entorno.

Con la incorporación de este nuevo centro, MAS Prevención refuerza sus cifras nacionales, que ya supera las 50.000 empresas clientes, con más de 450.000 reconocimientos médicos realizados y más 670.000 trabajadores protegidos en todo el país.

La apertura en Salamanca contribuirá a seguir ampliando estos resultados, consolidando su liderazgo en prevención de riesgos laborales. Situado en Avenida de los Reyes de España 26, 37008 Salamanca, este nuevo centro se integra en la red nacional de MAS Prevención, consolidando un total de 85 centros médicos en España.

Según Antonio García Martín, responsable comercial de la provincia: «La apertura de este centro en Salamanca supone un paso muy importante para nosotros. Nos permite estar más cerca de las empresas y ofrecer un servicio de prevención integral con la misma calidad y compromiso que en el resto de nuestras sedes».

Esta nueva ubicación refuerza el objetivo de MAS Prevención de seguir ampliando su cobertura territorial con soluciones adaptadas a empresas de todos los sectores y tamaños.

Sobre MAS Prevención

MAS Prevención es un servicio de prevención líder en seguridad y salud laboral en España. Con más de 50 años de experiencia y 1.000 profesionales en plantilla, ofrece servicios integrales en prevención de riesgos, asesoramiento técnico, formación especializada y soluciones a medida para empresas.

Su enfoque innovador combina tecnología avanzada con un equipo cualificado para prevenir accidentes, optimizar procesos y fomentar una cultura empresarial basada en la seguridad y la salud.

MAS Prevención forma parte de Grupo Echevarne, holding empresarial familiar con más de 60 años de experiencia en el sector de la salud, que ofrece servicios en los ámbitos asistencial, diagnóstico y de prevención. Con un equipo de más de 3.000 profesionales altamente cualificados su objetivo es ofrecer una atención médica de calidad, promover la salud y el bienestar de las personas, y contribuir al desarrollo de servicios sanitarios eficientes y accesible.