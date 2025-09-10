Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Aceña del Cabildo y de San Jerónimo.

Presión a la Junta para que exija a la CHD que arregle la ruinosa Aceña de San Jerónimo

UPL-Soria ¡Ya! pregunta al Gobierno regional si actuará de forma subsidiaria ante la dejadez del organismo de cuenca

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Salamanca

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:26

El 11 de enero de 2024 la asociación Hispania Nostra incluyo en su lista roja de patrimonio histórico en riesgo la Aceña del Cabildo o de San Jerónimo, una construcción con origen en el siglo XVI que se encuentra en la margen derecha del Tormes a la altura de la fábrica de Mirat. Su ruinoso estado y el riesgo de desprendimientos y derrumbes ha llevado incluso a que se hayan instalado vallas para impedir que se acceda a este espacio. En año y medio no se ha tomado ninguna medida para rehabilitar este espacio, por lo que el grupo parlamentario UPL-Soria ¡Ya! en las Cortes de Castilla y León ha comenzado a presionar a la Junta de Castilla y León para que actúe de forma subsidiaria ante la inacción de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para frenar su deterioro.

En una pregunta por escrito registrada en el Parlamento regional, la Unión del Pueblo Leonés considera que es necesario «impulsar medidas inmediatas» que pongan fin al vandalismo y la degeneración de esta construcción histórica que se encuentra en el dominio público hidráulico.

Si la CHD no actúa como organismo responsable del cuidado de este espacio, el partido defiende que debe se la Junta de Castilla y León la que actúe como administración con competencias en patrimonio, «que estaría habilitada por ley para actuar de forma subsidiaria para garantizar un buen estado de un bien monumental como sería, en este caso, la Aceña del Cabildo. Ante ello, en su iniciativa pregunta al Ejecutivo regional si «ha contactado o tiene previsto contactar» con el organismo de cuenca para instarle a que impulse medidas inmediatas que frenen el deterioro y la pérdida de materiales de este bien histórico, y si se plantea acudir a la vía subsidiaria ante la inacción de la CHD.

