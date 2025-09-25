El presidente de la Conferencia Episcopal califica de «masacre» lo que ocurre en Gaza «La iglesia a través del Papa Francisco, en el pasado, y el Papa León, en la actualidad, se ha referido insistentemente desde hace ya mucho tiempo a lo que está ocurriendo en esta tierra con indignación», ha destacado

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello, ha calificado este jueves como una «masacre» y una «sinrazón» los hechos que se están viviendo en la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva israelí.

Las declaraciones se produjeron en una comparecencia a los medios previa al acto inaugural del curso académico 2025-2026 de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), donde Argüello participó junto al obispo de Salamanca, José Luis Retana, y el rector de la Universidad Pontificia, Santiago García-Jalón.

Preguntado por los periodistas sobre la postura de la Iglesia respecto a la situación humanitaria en Gaza, el también arzobispo de Valladolid no dudó en condenar «el sufrimiento que sufre la población civil», a la vez que ha resaltado la postura en defensa de los más vulnerables de la institución religiosa.

«La iglesia a través del Papa Francisco, en el pasado, y el Papa León, en la actualidad, se ha referido insistentemente desde hace ya mucho tiempo a lo que está ocurriendo en esta tierra con indignación», ha destacado, aunque evitó calificar explícitamente los hechos como un genocidio.

«No quiero caer en el juego de las palabras porque se están usando para alimentar la polarización. La clasificación de genocidio corresponde a la Corte Suprema Internacional, pero lo que es evidente, no nos escondamos detrás de las palabras, es que lo que está ocurriendo en Gaza pide el clamor de toda la sociedad para realizar presión moral», ha señalado el prelado, a la vez que ha aprovechado para recordarla situación de otros conflictos olvidados que también merecen el interés internacional como «lo que ocurre en Sudán o en Haití»

El prelado insistió en la necesidad de que la razón se imponga ante la violencia. «Desde una institución académica, como en la que nos encontramos, solo queda reivindicar el logos, la razón, como la forma de contención antes los grandes conflictos. En una situación como la que estamos viviendo a nivel mundial tiene que imponerse la razón, solo desde ahí podrá haber un diálogo que supere la polarización política»

