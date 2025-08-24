«Prepárense para explorar un mundo lleno de arte y sorpresas» El Barrio del Oeste acogió la visita teatralizada «Safari West», un recorrido por la Galería Urbana que permite descubrir el arte callejero y las obras más emblemáticas del barrio

Sergio García Salamanca Domingo, 24 de agosto 2025, 18:53 Comenta Compartir

Este domingo se celebró la 15ª edición de la visita teatralizada «Safari West» por la galería urbana del Barrio del Oeste. De la mano de dos exploradores, los asistentes pudieron conocer las obras más representativas de todas las ediciones anteriores. Un auténtico museo al aire libre que convierte las calles en una exposición permanente, accesible las 24 horas del día. En esta ocasión, el recorrido se centró en las obras de temática animal.

El evento comenzó con la explicación de la historia del barrio «Todo comenzó con un barrio deteriorado. Puertas de garaje, edificios y locales estaban vandalizados o en mal estado. La asociación de vecinos eligió el arte en lugar de repintar constantemente las fachadas. Al principio hubo grandes manifestaciones de artistas del barrio y luego concursos. Con los años, se ha convertido en un referente nacional para muralistas y pintores de arte urbano», explicaron los exploradores.

Después, mostraron la obra ganadora más reciente de la Galería Urbana, realizada hace dos meses por Silvia López González. Su creación es una referencia visual a la ciudad de Salamanca.

La visita incluyó un juego interactivo en el que había que contar cuantas especies de animales hay en la calle Palacio Valdés. Calle destacada por la alta concentración de obras relevantes como la obra «Moby Dyck», de Lara Franganillo, Teresa Alonso y Daniel García, realizada en 2013. Al final, preguntaron a los niños, que levantaban la mano, pero solo unos pocos acertaron: «la respuesta es 18 animales».

También mostraron una jeringa, obra en homenaje a los sanitarios durante la pandemia.

El evento culminó en el mismo lugar donde había comenzado, en la plaza del Oeste, despidiéndose de más de una treintena de asistentes.