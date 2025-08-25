Todo preparado para el inolvidable atardecer que regalará Marte: cielo rojo y naranja para despedir el verano Este martes 26 de agosto sobre las 22:00 horas, el cielo se teñirá de rojo debido a la conjunción entre la Luna y Marte

Pablo Torres Lunes, 25 de agosto 2025, 11:29

Este martes 26 de agosto, el cielo ofrecerá un bonito atardecer con una explicación astronómica. Debido a una conjunción entre la Luna y Marte, el cielo se teñirá de rojo y naranja para poner el broche final al verano. Según explica Óscar Martín Mesonero, experto en astronomía, este fenómeno se produce cuando el satélite natural de la Tierra pasa por una estrecha parte del cielo centrada en la eclíptica y se encuentra con planetas. Su naturaleza es recurrente, exactamente se repite cada 27,3 días.

Una conjunción astronómica ocurre cuando dos cuerpos celestes parecen estar muy cerca uno del otro en el cielo, vistos desde la Tierra. En este caso, la Luna y Marte estarán separados por unos cuatro grados, lo que equivale, aproximadamente, a la distancia angular de ocho lunas llenas puestas una al lado de la otra.

Aunque parezca que están próximos, la realidad es muy distinta. La Luna se encontrará a unos 399.000 kilómetros de la Tierra, mientras que Marte estará a más de 335 millones de kilómetros. Es solo una ilusión óptica provocada por la perspectiva terrestre, pero aun así resulta visualmente atractiva.

El astrónomo consultado aclara que este tipo de fenómenos no debe confundirse con un eclipse. «Un eclipse implica que un cuerpo celeste pasa por delante de otro. En el caso de la Luna y Marte, si la Luna llegara a tapar al planeta, hablaríamos de una 'ocultación', pero no es el caso ahora», explica.

Y es que lo positivo de este acontecimiento es que no se necesitará elementos profesionales para contemplarlo. No obstante, es recomendable buscar un lugar con el horizonte oeste despejado, alejado de la ciudad y de la contaminación lumínica y sin árboles o montañas que dificulten su observación. Aunque puede observarse desde la ciudad, alejarse unos kilómetros mejora notablemente la experiencia, ya que permite la conjunción mejor.

El momento ideal para observar este fenómeno será hacia las 22:00 horas, cuando ambos cuerpos estén visibles en el cielo poco después del atardecer. La Luna aparecerá en fase creciente, muy fina y baja en el horizonte, lo que puede hacer que adquiera un tono rojizo. Este color no tiene relación directa con Marte, sino con su proximidad al horizonte y el efecto de la atmósfera terrestre, que filtra la luz y tiñe de rojo a los cuerpos celestes, especialmente si hay calima o partículas en suspensión, como ocurre tras incendios.

¿Qué es una conjunción?

Una conjunción no es lo mismo que un eclipse, la conjunción tiene lugar cuando dos cuerpos celestes parecen estar cerca vistos desde la Tierra. Aunque parezcan que están muy cerca, en realidad hay una distancia bastante notable entre los dos cuerpos.

Incedios y astronomía

Según explica Óscar Martín Mesonero, los incendios han dificultado el trabajo astronómico en los últimos días. Durante los incendios recientes, el cielo se encontraba cubierto por una especie de bruma similar a la calima. Esta neblina, provocada por el humo, no dejaba observar los objetos celestes bajos, lo que obligó a los astrónomos a limitar sus observaciones a las zonas más altas del cielo. Aunque ya se encuentran en una fase de recuperación casi total, la visibilidad depende principalmente del viento. Aunque los incendios en lugares como Jarilla, El Pallo o incluso Galicia ya pasaron, el humo se desplazaba por la dirección del viento. A pesar de estas complicaciones, el trabajo astronómico no se ha detenido del todo, aunque sí ha requerido adaptaciones y, en ocasiones, pausas temporales. «He tenido que parar un par de días el trabajo por el tema ya no de humo, sino de nubes».

