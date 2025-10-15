Preocupación por el aumento de problemas de salud mental en menores Las redes sociales y la «mala-buena» imagen del consumo de drogas y alcohol, amenazas

Representantes de los gestores sanitarios, de la docencia y del colectivo de pacientes compartieron ayer en el XII Foro GACETA de la Solidaridad sus diagnósticos sobre el estado de la atención a la salud mental, los retos planteados por los nuevos hábitos sociales y las carencias y necesidades de los pacientes y sus familias.

El Casino de Salamanca acogió este Foro que contó con el patrocinio de la Universidad Pontificia de Salamanca, CGBInformática y Parque Cementerio, y que tuvo como ponentes con Fernando Uribe Ldrón de Cegama, coordinador de la Estrategia de Asistencia en Salud Mental de Castilla y León; Alfonso Salgado Ruiz, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca, y Elena Briongos Rica, presidenta de la Federación de salud Mental de Castilla y León. Actuó como moderador el director de LA GACETA, Julián Ballestero.

Tras la exposición de los respectivos puntos de vista, los ponentes repasaron aspectos de actualidad plateados por los asistentes, como el aumento de los problemas de salud metal en la población infantil y juvenil, especialmente desde los confinamientos de la pandemia, y la influencia nociva de las redes sociales. «Están apareciendo problemas en edades en las que antes eran infrecuentes, y en buena medida derivan de la presión enorme que ejercen las redes, la falta de sueño y la 'mala-buena prensa que tiene el consumo de alcohol y de drogas», señaló Salgado. La práctica de ocio activo y el fomento de las relaciones interpersonales se apuntaron como salidas.

Además de descartar los obsoletos internamientos en centros específicos para abordar problemas de salud mental, los ponentes comentaron el hábito al alza de hacer pruebas de TDAH a niños de corta edad. «Hay un sobrediagnóstico de hiperactividad», dijo Salgado «cuando a menudo podría deberse a cierta dejación de los padres. No podemos psiquiatrizar la vida».

Fernando Uribe: «Hasta el 65 % de la población tuvo problemas emocionales»

Alfonso Salgado: «Hemos de crear entornos donde sea más difícil enfermar»

Elena Briongos: «La salud mental no es solo una cuestión sanitaria»

