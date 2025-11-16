El Premio Reina Sofía de Poesía: un puente entre España e Iberoamérica Creado por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional en 1992, este galardón se ha convertido en el máximo reconocimiento a una trayectoria literaria en lengua española o portuguesa

El poeta y filólogo español Luis Alberto de Cuenca recibirá el XXXIV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, de manos de la propia Reina, el próximo martes 18 de noviembre durante el acto que se celebrará en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid.

Convocado conjuntamente por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca desde 1992, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana se ha convertido en uno de los galardones literarios más prestigiosos. El jurado destacó la calidad de su obra lírica caracterizada por «una profunda erudición literaria y un estilo que se mueve entre la reflexión filosófica, la exploración de la cultura clásica y la introspección personal».

Para el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, su obra refleja «una profunda reflexión sobre la condición humana, la historia y la memoria colectiva», al tiempo que destaca en su poesía «la claridad expresiva, la ironía y la capacidad de transmitir emoción a través de un lenguaje aparentemente sencillo, pero cargado de matices».

Una muestra del prestigio de este premio es que, hasta la fecha, doce de sus ganadores han sido también reconocidos con el Premio Cervantes, el mayor galardón literario en lengua española. Juan Gelman, Ida Vitale, Antonio Gamoneda y José Emilio Pacheco son algunas de las figuras imprescindibles de la literatura contemporánea que han recibido este galardón. «Este año, además, le han otorgado a Gioconda Belli el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria», destaca Marian Recio, secretaria del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y subraya la relevancia de este galardón «ampliamente valorado en los círculos literarios y culturales y un referente de excelencia poética en el ámbito iberoamericano».

Además de reconocer el valor artístico de los galardonados, el premio también ayuda a visibilizar y promocionar la poesía iberoamericana, gracias a la reedición de obras o la publicación de nuevas antologías.

Dotación

El Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana está dotado con 42.000 euros, la publicación de una antología poética con una introducción académica sobre la obra de la galardonada, y una velada poética. Este premio también incluye una jornada de estudio en la Universidad de Salamanca, en la que especialistas analizarán la obra del poeta junto al propio escritor, coordinada por Javier Burguillo, antólogo de Luis Alberto de Cuenca, y el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana.

En los últimos años, el premio ha reconocido principalmente a mujeres poetas. Así, desde 2020, cuatro mujeres han sido galardonadas: Piedad Bonnett (Colombia), Gioconda Belli (Nicaragua, 2023), Olvido García Valdés (España, 2022) y Ana Luisa Amaral (Portugal, 2021).

Tal y como confirma la secretaria del Premio, la Universidad de Salamanca está trabajando con Patrimonio Nacional en «proyectos conjuntos» que están muy avanzados en relación con el premio y el premiado.

Jurado

El jurado de la última edición del Premio Reina Sofía ha estado formado por el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el director de la Biblioteca Nacional de España, Óscar Arroyo; la premiada en la anterior edición, Piedad Bonnett; el escritor mexicano Jorge Luis Volpi; la poeta Raquel Lanseros; dos representantes del Departamento de Literatura Española e Iberoamericana de la Universidad de Salamanca, M.ª Isabel Toro Pascua y María Sánchez Pérez; el exdecano de la Facultad de Filología de la USAL y catedrático jubilado, Román Álvarez; la catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante, Carmen Alemany Bay; y su secretaria, María Ángeles Recio.