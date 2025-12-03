La Premio Nobel de Física, jurado de una tesis doctoral en Salamanca: «Hoy he aprendido mucho aquí» Anne L´Hillier, una de las únicas cinco mujeres en poseer el ilustre galardón, aceptó la invitación para presidir la exposición doctoral de un alumno. «He aprendido mucho y tenía pendiente visitar una ciudad que desde el punto de vista científico me atrae mucho»

La escena es muy poco frecuente: una Premio Nobel de Física cruzando los pasillos de la Facultad de Ciencias de Salamanca para presidir la defensa de una tesis doctoral. Eso es exactamente lo que ocurrió ayer, donde Anne L'Hillier, galardonada en 2023 por sus aportaciones pioneras al estudio de los pulsos ultracortos, combinó su visita científica con una jornada muy cercana al día a día universitario.

A primera hora de la mañana, la investigadora acudía al tribunal de una tesis vinculada al estudio de la luz estructurada. La Universidad cuenta con una Unidad de Excelencia Pionera en esta materia (LUMES) y decidió invitar a una figura de máxima autoridad. «Lo que he visto es muy interesante», declaró con una sinceridad asombrosa, «el uso de la luz estructurada es un poco complejo y me ha gustado porque he aprendido mucho», reconocía la ilustre científica que no podía tener mayores elogios para Rodrigo, el estudiante que defendió ayer su tesis. «Me encanta leer tesis porque aprendes mucho, así que acepte la invitación».

La científica también confesó que la ciudad tenía para ella un atractivo añadido. «Además, quería visitar Salamanca. Desde el punto de vista científico, es una cosa que tenía pendiente visitar», dijo. No era una frase gratuita: Salamanca forma parte de su trayectoria desde hace décadas. Mantiene con la Universidad una colaboración estable «desde hace más de 30 años, desde que con distintos miembros del grupo he estado colaborando». Por eso considera casi una obligación pasar por aquí. «Pienso que tengo el deber como Premio Nobel en el campo de la ciencia de datos visitar aquellos laboratorios donde se hace ciencia de de calidad. Y aquí se hace».

Tras la defensa, L'Huillier se preparó para el seminario que impartió por la tarde. La sala se llenó de estudiantes, investigadores y profesores que querían escuchar de primera mano a una de las voces más autorizadas en el estudio de la dinámica electrónica de la materia. Ella misma explicó el contenido de su intervención: «Voy a hablar sobre el Premio Nobel de Física 2023 y la historia del campo. También hay dos objetivos, un poco histórico y también pedagógico para los estudiantes».

El enfoque, subrayó antes de la conferencia, es enseñar cómo una disciplina tan especializada ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta que permite observar lo invisible. «La idea básica es ver cómo se mueven los electrones en la materia», resumió.

Para hacerlo comprensible, recurrió a una imagen sencilla. «Creo que lo más fácil es pensar en una cámara ultra rápida. Con esta cámara ultra rápida puedes seguir la moción de los electrones. Y aprendes cosas nuevas sobre la naturaleza. Esto nunca se ha hecho antes. Es una nueva herramienta. Estamos aprendiendo nuevas cosas».

Aunque el campo parece lejano a la vida cotidiana, L'Huillier explicó que ya se vislumbran aplicaciones prácticas, especialmente en la industria tecnológica. «La más cercana a la vida cotidiana es la metróloga de secretos integrados, chips de computadoras», señaló. Y añadió que, aunque todavía es investigación básica, estas técnicas «son capaces de medir y caracterizar» procesos que serán cruciales en «las computadoras de la próxima generación».

La presencia de la científica en Salamanca también generó interés por su papel como referente para niñas y jóvenes que quieren dedicarse a la física. En un ámbito en el que solo un 5% de los Nobel han recaído en mujeres, su respuesta fue directa y sincera: «Sí, de hecho eso es la razón por la que en los últimos años he estado viajando tanto, porque pienso que tengo el deber de ser un referente para la próxima generación de mujeres».

