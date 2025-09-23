El PP de Salamanca lleva al Congreso «el incremento de las agresiones» a los trabajadores de la cárcel de Topas Piden explicaciones a Interior de por qué no ha habido sanitarios en el centro penitenciario durante el verano

La Gaceta Martes, 23 de septiembre 2025, 12:02

Los diputados del Partido Popular por la provincia de Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, llevan al Congreso la situación en la que se encuentran los trabajadores del Centro Penitenciario de Topas «ante el incremento de las agresiones, cada vez más graves, por parte de los reclusos», han señalado.

A través de dos baterías de preguntas, los parlamentarios salmantinos pretenden que el Ministerio del Interior dé «explicaciones satisfactorias» sobre los motivos por los que no ha habido ni un solo sanitario a lo largo de todo el verano en la cárcel de Topas, por qué siguen sin cubrirse las plazas de la RPT de sanitarios en el centro, o si los internos han estado siendo atendidos por parte de facultativos de Sacyl, entre otras cuestiones.

En este sentido, la diputada salmantina ha calificado de «lamentable» y «chapuza» que, a lo largo de todo el verano, en una prisión en la que se han aumentado notablemente los ingresos y los traslados, no haya contado con los dos sanitarios que tiene en activo, de los diez que debería tener.

Junto a ello, entre las cuestiones planteadas también pretenden que el Ministerio aclare si tiene conocimiento de las denuncias por agresiones, por qué se ha aumentado la población reclusa en más de un 60% y los motivos por los que se trasladan presos de perfil agresivo desde otros centros penitenciarios.

En esta segunda batería de preguntas, también se incluyen otras cuestiones como si se han realizado todas las actuaciones necesarias para dotar de suficientes recursos humanos al Centro Penitenciario, dado garantías para los funcionarios, así como la realización de protocolos eficaces para hacer frente el incremento de internos y las medidas que se piensan adoptar para que estas agresiones no vuelvan a producirse.

«Si se confirman estos hechos es muy grave que el Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias sigan sin dar garantías a los funcionarios de prisiones y sigan sin atender sus reivindicaciones para que puedan contar con instrumentos de defensa y atención para el desempeño de su trabajo con seguridad», ha afirmado la popular María Jesús Moro.