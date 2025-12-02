El PP de Salamanca destaca el liderazgo sanitario de la provincia: «Damos resultados mientras otros hacen ruido» El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, se reúne con afiliados y dirigentes del partido en Salamanca

L.G. Salamanca Martes, 2 de diciembre 2025, 19:38 Comenta Compartir

El Partido Popular de Salamanca ha utilizado este lunes un acto en su sede provincial para defender la situación de la sanidad pública en la provincia y remarcar la inversión que, según su dirección, está realizando la Junta de Castilla y León tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario. El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, participó en el encuentro y recordó que el Complejo Asistencial salmantino se encuentra entre los hospitales más avanzados del país y opera como referencia en numerosas áreas.

Vázquez subrayó que Castilla y León cuenta con un volumen de tecnología sanitaria «el doble que la media nacional», algo que, según afirmó, repercute directamente en la asistencia y en la labor diaria de los profesionales. Atribuyó a esta dotación, junto con la inversión sostenida en toda la provincia, que la comunidad figure como la segunda mejor valorada de España en el Barómetro del Ministerio de Sanidad.

El consejero detalló además el estado de varias actuaciones en Atención Primaria. Entre ellas, el nuevo centro de salud de Prosperidad, presupuestado en ocho millones y con apertura programada para primavera, la ampliación del centro de Santa Marta —que añadirá servicios como Fisioterapia—, la redacción del proyecto del futuro centro de San José–Zurguén o la mejora de las instalaciones de Villoria. También apuntó que la ampliación del centro de Peñaranda comenzará en enero y que la comarca de Ciudad Rodrigo acaba de incorporar nuevo equipamiento diagnóstico, como un mamógrafo y una sala de radiología.

En relación con los recursos humanos, Vázquez señaló que Castilla y León encabeza el país en número de médicos de familia por cada 1.000 habitantes y ocupa las primeras posiciones en enfermería. A su juicio, influyen medidas como el aumento de plazas MIR, los contratos de tres años para especialistas recién titulados o la posibilidad de prolongar voluntariamente la edad de jubilación.

El responsable autonómico contrapuso este modelo al del Gobierno central, al que reprochó no haber resuelto la falta de profesionales sanitarios. Desde el PP salmantino citaron como ejemplo «eliminar la nota de corte en el sistema MIR», una medida impulsada por Castilla y León y que, según defendieron, ha demostrado ser acertada.

«La sanidad en Salamanca es un ejemplo de compromiso, de gestión y de humanidad. Mientras otros generan ruido, nosotros generamos resultados. Esa es la diferencia entre el Partido Popular y el Gobierno de Sánchez», afirmó Vázquez.

El presidente provincial del PP, Carlos García Carbayo, intervino también para recalcar que la sanidad castellanoleonesa atraviesa «un buen momento», situándose como la segunda mejor de España, algo que atribuyó a la planificación del Gobierno autonómico y a la labor del consejero, del que destacó su experiencia clínica y capacidad de gestión en un contexto nacional marcado por la escasez de profesionales.

García Carbayo repasó además los avances en infraestructuras y equipamiento en Salamanca: las obras del nuevo edificio de consultas del Hospital Universitario, la incorporación de tecnología como HIFU, el exoesqueleto pediátrico y otros equipos diagnósticos, así como la futura llegada de un segundo robot quirúrgico. También citó la inversión en los centros de salud de Prosperidad, Santa Marta, Peñaranda y San José–Zurguén, junto con actuaciones en el resto de la red de zonas básicas de salud.

En su intervención, confrontó este modelo con la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusó de no afrontar los problemas estructurales de la sanidad y de concentrarse en su agenda política. A juicio del dirigente provincial, las actuaciones del PP permiten que Salamanca sea considerada un referente sanitario dentro y fuera de Castilla y León.