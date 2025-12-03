El PP refuerza su apuesta por la vivienda asequible en Salamanca: «El problema de los precios no se va a solucionar sin hacer viviendas» Carlos García Carbayo y José Manuel han abordado las políticas de vivienda que se están desarrollando en Salamanca

«Según lo que dicen los sociólogos, parece ser que la vivienda es el principal problema ahora para los españoles. Desde luego, lo es para nosotros, en la provincia de Salamanca. Quien construye vivienda en Salamanca son los gobiernos del Partido Popular, son los gobiernos municipales, son los gobiernos de la Junta de Castilla y León», estas fueron las palabras del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en el inicio de la reunión del Partido Popular para abordar las políticas de vivienda que se están desarrollando. Durante esta reunión, estuvo acompañado por el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León,José Manuel Jiménez.

El alcalde destacó el peso de Salamanca en los proyectos autonómicos y recordó inversiones como la Red de Calor, con 35 millones de euros, así como las distintas promociones públicas impulsadas en la capital y la provincia. El regidor repasó las actuaciones municipales en materia de vivienda, especialmente en régimen de alquiler, ante la dificultad de muchas familias para acceder al crédito hipotecario. Destacó que Salamanca ha alcanzado 326 viviendas de alquiler protegido, con rentas de entre 280 y 330 euros mensuales, además de las últimas entregas como las 48 viviendas colaborativas en Capuchinos y las próximas 55 viviendas en Pizarrales.

Por su parte, el director general José Manuel Jiménez expuso las líneas estratégicas de la Junta en materia de vivienda, centradas en dos ejes: alquiler y venta. «Tenemos una línea de ayudas alquiler muy potente en la comunidad autónoma, en la que el último año hemos dedicado más de 40 millones de euros», aseguró. Estas ayudan oscilan entre el 60 % y el 75 % del coste para quienes cumplen los requisitos de renta, sin límite de presupuesto para los beneficiarios. Subrayó también el impulso al 'cohousing', un tipo de convivencia que incluye compartir zonas comunes y que cuenta con 1.000 viviendas en marcha en la comunidad, 103 de ellas en colaboración con el Patronato Municipal de Vivienda de Salamanca.

«Nuestra segunda línea importante de actuación es apoyar la vivienda en venta, la vivienda que construimos para que la adquieran fundamentalmente los jóvenes, que es a lo que nos dirigimos», afirmó. En este sentido, destacó los avales para jóvenes, con los que la Junta cubre hasta un 17,5 % del precio: «Un joven únicamente tendría que poner en torno a 5.000 euros en una vivienda media respecto a los 30.000 o 40.000 euros que tendría que poner en las condiciones normales», aseguró. Asimismo, anunció que la Junta trabaja actualmente en cerca de 3.000 viviendas en 130 promociones en la Comunidad, más de 200 de ellas en la provincia salmantina, con presencia en municipios como Santa Marta, Guijuelo, Alba de Tormes o Castellanos de Moriscos.

«No podemos pensar que en un mercado con una altísima demanda de vivienda en venta o en alquiler, el problema de los precios se va a solucionar sin hacer viviendas. O aumenta la oferta con vivienda asequible o los precios continúan subiendo porque hay una demanda tremenda», concluyó.