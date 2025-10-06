El PP pone el foco en el socialista David Serrada ante la iniciativa popular que elimina la protección legal a la tauromaquia Los diputados nacionales reclaman al diputado del PSOE que rechace o se abstenga para proteger un sector clave para la provincia y una fiesta que es patrimonio de los españoles

Carlos Rincón Lunes, 6 de octubre 2025, 12:16

El Congreso de los Diputados debatirá este martes la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para eliminar la protección legal que tiene actualmente la tauromaquia en España con su consideración de patrimonio cultural desde 2013. En esta votación los diputados del Partido Popular por Salamanca han querido fijar el foco en el voto del parlamentario socialista David Serrada.

«Puede frenar este nuevo ataque a la fiesta de los toros si vota en contra o se abstiene», ha incidido el diputado popular por Salamanca José Antonio Bermúdez de Castro, acompañado por María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín. «En Francia y Portugal, iniciativas semejantes han sido rechazadas por sus parlamentos con el voto en contra de los diputados socialistas. Por eso le pedimos al diputado Serrada que no vote en contra del sentido mayoritario, que no vote en contra de los intereses de Salamanca y se pronuncie en contra de la iniciativa legislativa popular que va en contra de la tauromaquia. Nosotros respetamos a quienes no les gustan los toros, pero también exigimos respeto a nuestra cultura y a nuestras tradiciones», ha señalado.

«Más allá de los partidos independentistas que se oponen a la fiesta de los toros por ser precisamente una expresión de la cultura española, la tauromaquia no debe tener ideología porque es cultura y es de todos los españoles. Defender la tauromaquia es defender nuestras tradiciones y nuestra libertad cultural. Defender la tauromaquia es defender al mundo rural y su futuro. Y es también defender a nuestra tierra, a Salamanca», ha destacado.

Salamanca es la provincia española con mayor porcentaje de su territorio de fincas adehesadas y con mayor número de toros bravos del mundo. Alrededor de 50.000 hectáreas de la provincia están dedicadas a la cría del toro de lidia. Más de 170 hierros de la ganadería charra están vinculados a la tauromaquia, siendo además la tercera provincia española con mayor número de festejos taurinos, muchos unidos a las fiestas de los pueblos y con un carnaval único en el mundo como es el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, ha destacado el diputado nacional.

«Sabemos que existe una corriente antitaurina en España fomentada por los partidos independentistas y por partidos radicales. Pero también sabemos una cosa, y eso es lo importante, que el Partido Socialista puede parar esta censura», ha subrayado Bermúdez de Castro.