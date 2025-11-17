El PP, contra la 'ofensiva fiscal' de Sánchez a los autónomos, ve 'brotes verdes' por las ayudas de la Junta La consejera Leticia García subraya el aumento de emprendedores entre los jóvenes de 16 a 26 años

«No sale rentable emprender en España con Pedro Sánchez». Con este mensaje la consejera de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Leticia García, se ha reunido en la tarde de este lunes con empresarios y autónomos de Salamanca en la sede del Partido Popular. Frente a «la ofensiva fiscal, la voracidad recaudatoria» del Ejecutivo central, ha contrapuesto la filosofía del PP que, «siempre ha sido la misma, máxima facilidad para que los empresarios autónomos desarrollen su labor y eso significa que la carga fiscal que tengan que soportar sea razonable y no abrumarles con nuevas cotizaciones o cuotas».

Ante la «sangría» de trabajadores por cuenta propia que vive la provincia desde hace años, la consejera ha recordado que Castilla y León es «la comunidad autónoma con mayor porcentaje de autónomos mayores, de entre 56 y 66 años» y, por ello, el problema reside en la falta de relevo generacional, ya que la mayor parte de las bajas son por jubilación —son un 2,55 % frente al 1,8 % de España—. Pero, frente a ello, García ve «brotes verdes» vinculados con las ayudas que está poniendo en marcha el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. «En este mes de octubre han aumentado por encima de la media de España los autónomos en el tramo de 16 a 26 años. Es verdad que es un dato puntual pero desde luego nos anima a pensar que los jóvenes están emprendiendo. Creo que algo estamos haciendo bien en esta comunidad, que es la primera en resiliencia, porque nuestros negocios son viables. Tienen más de veinte años de duración», ha asegurado la consejera de Empleo.

Ha incidido en que, frente al predominio de los autónomos dedicados al comercio y la hostelería, se percibe también una diversificación. «Hay una tendencia a los sectores emergentes», ha apuntado en referencia al mayor emprendimiento en los ámbitos de la investigación, tecnología y ciencia.

Frente a las «exigencias burocráticas» y las cargas fiscales que llevan a los emprendedores «a perder la ilusión», Leticia García ha defendido medidas de las Junta como «la tarifa cero», la segunda oportunidad que se ofrece a los autónomos que fracasaron asumiendo las cotizaciones de los 18 primeros meses, las ayudas al primer contrato o los incentivos para integrar mujeres en las plantillas. Además, ha insistido en la importancia de iniciativas como las que se han puesto en marcha a lo largo de este año en Castilla y León para favorecer el relevo generacional en los negocios, así como de apoyo al comercio rural.